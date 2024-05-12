Audi, Bottas ve Zhou'nun sözleşmelerini yenilemeyecek mi?
Audi'nin Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu'nun kaderlerine şimdiden karar verdiği ve her iki pilotun da 2024'te sözleşmelerinin sona ereceği bildirildi.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Audi koltuklarından birinin; takımın umduğu gibi bir Alman sürücü (Nico Hulkenberg) tarafından alınmasıyla, takım için geriye bir koltuk kalıyor.
Şu an için bir numaralı hedef olduğu söylenen Carlos Sainz başka bir yere giderse, Alman yayın organı Sport Bild takımın mevcut kadrosuna çoktan karar verdiğini iddia ediyor.
Sport Bild'in haberinde şunlar yazıyor: "Hulkenberg'in takım arkadaşının kim olacağı henüz belli değil. Net olan bir şey şu ki: Ne Valtteri Bottas'ın ne de Zhou Guanyu'nun sona eren sözleşmesi uzatılmayacak."
"[Andreas] Seidl'in etrafındaki sorumlular, iki pilotun da Audi'nin şampiyonluk için mücadele etme hedefini gerçekleştirebileceklerine ikna olmuş değiller."
Hem Zhou hem de Bottas sporda geleceklerini bir an önce güvence altına almak istediklerini ifade ettiler. Zhou Sauber'le ya da başka bir takımla çok yıllık bir kontrat imzalamak isterken, Bottas Hulkenberg'in gelecek sezon takıma katılacak olmasına 'şaşırdığını' söyledi ve kendi görüşmelerinin nasıl ilerlediğini yorumladı.
Miami'de basına verdiği demeçte Bottas, "Elbette zamanlama oldukça erken ve biraz şaşırtıcı. Ama sürücü piyasası hareketlenmeye başladı ve bu da bir bakıma mantıklı." dedi.
Kendi gelecek beklentileri hakkında ise şunları söyledi: "Bilmiyorum. Açıkçası, birçok takımla konuştum, bazı görüşmeler diğerlerinden daha fazla ilerledi. Neler olacağını göreceğiz."
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