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Audi açıkladı: Zehnder, 39 yılın ardından takıma veda ediyor
Audi'nin resmi açıklamasına göre padoğun en kıdemli ve saygın isimlerinden Beat Zehnder, 39 yıldır görev yaptığı Hinwil merkezli takımdan ayrılıyor.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 30 Eki 2026 15:40
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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
Fotoğraf: Chris Graythen / Getty Images
Sauber Motorsport bünyesine ilk olarak 1988 yılında katılan Beat Zehnder, takımın Le Mans 24 Saat ve Dünya Spor Otomobil Şampiyonluğu kazandığı efsanevi dönemlerin mimarlarından biri oldu. Takımın 1993’te Formula 1’e adım atmasıyla birlikte operasyonun merkezinde yer alan Zehnder, ertesi yıl getirildiği Takım Müdürü görevini yirmi yılı aşkın süre kesintisiz sürdürdü.
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601 üst üste Formula 1 yarışında görev alarak kırılması güç bir rekorun sahibi olan Zehnder; Kimi Raikkonen, Felipe Massa, Sebastian Vettel, Robert Kubica ve Charles Leclerc gibi spora damga vuran pek çok yıldız ismin gençlik yıllarında rehberliğini de üstlendi.
Audi tarafından yapılan resmî açıklamada, Zehnder'in yaklaşık 40 yıllık hizmetine teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi: "Beat Zehnder, görev yaptığı kırk yıla yakın süre boyunca profesyonelliğini, amansız rekabetçi ruhunu ve kazanma arzusunu bir an olsun kaybetmedi.”
“Hinwil’deki operasyonun temel taşlarından biri olan ve spor otomobil başarılarından 601 aralıksız F1 yarışına uzanan bu muazzam mirasa imza atan Beat’e tüm emekleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz."
Beat Zehnder, Sportif Direktör, Stake F1 KICK Sauber
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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