Audi, 2026 projesine hazırlıkta kendilerine yardım edecek "gelişim pilotu" arıyor
Audi, 2026 Formula 1 sezonu için yapılan hazırlık sürecinde kendilerine yardım edecek bir gelişim pilotu arıyor.
Audi, 2026 yılında Formula 1'e girebilmek adına hazırlıklara başladı ancak şirket yöneticileri, şimdiye kadar gelecekte kendilerini hangi sürücülerin temsil edeceği hakkında konuşmayı reddettiler.
Audi'nin Mick Schumacher'in de aralarında bulunduğu Alman sürücülerle işbirliği yapmakla ilgilenmesi gayet mantıklı bir adım olabilir. Fakat Audi Formula Racing'in CEO'su Adam Baker, bu konuda yorum yapmayı reddediyor.
Baker, DPA haber ajansına şöyle konuştu: "Elbette (Alman pilotla yarışmak) cazip olurdu, fakat önceliğimiz sürücülerin elde ettiği ya da elde edebileceği sonuçlar olacak."
"Yine de onları seçmek için henüz çok erken."
"Henüz 2024 sürücüleri hakkında bile konuşmuyoruz. Haliyle 2026'da pilot pazarındaki durumun nasıl olacağını söylemek kesinlikle zor olacak."
"2023'ün üçüncü çeyreğinde, Neuburg'daki fabrikamızda gerçekleştirilecek güç ünitesi hazırlık sürecinde yer alacak ve simülatör üzerinde çalışacak bir sürücü bulmayı planlıyoruz."
"Yarış motorunun geliştirilmesi 2009'dan bu yana ilk kez Almanya'da yapılacak ve Formula 1'de deneyimi olan uzmanlara ihtiyacımız var."
"Bu durumda muhtemelen İngiltere, Fransa veya İtalya'ya bakmamız gerekecek."
Audi, işe alım sürecine devam ediyor ve 2023'ün sonuna kadar 300'e yakın personel alımı yapmaları hedefleniyor.
Audi, şasiyi İsviçre'deki Hinwil fabrikasında üretecek çünkü fabrika ekibi olması için Sauber Motorsport ile ittifak kuracaklar.
Andreas Seidl zaten bu şirketin CEO'su olarak atandı ve şimdi yeni bir takım patronu arıyorlar.
İsviçreli Blick gazetesine göre Mike Krack, bu rol için biçilmiş kaftan olabilir. Ancak Aston Martin ile uzun vadeli bir kontratı var ve bundan ötürü ayrılması kolay olmayacak.
Söylentilere göre böyle bir durumda Mattia Binotto da Krack'in yerini alabilir. Ancak Blick, tüm bunların söylentiden ibaret olduğunu vurguluyor.
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