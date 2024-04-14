Audi, 2026 için Hulkenberg ve Sainz'ı mı istiyor?
Yerel basının iddiasına göre Carlos Sainz ve Nico Hulkenberg, Audi'nin F1 2026 için hazırladığı pilot listesinin en üst sıralarında yer alan iki isim.
Ferrari
Fernando Alonso'nun perşembe günü Aston Martin ile sözleşme yenilemesinin ardından Sainz, Ferrari koltuğunu Lewis Hamilton'a kaptırdıktan sonra 2025 için en çok talep gören pilot oldu.
Sainz, Audi'nin gelişinden önce 2025 için Sauber ile yoğun bir şekilde ilişkilendirildi. Söylentiler, takımın teklifine yanıt vermek için İspanyol pilotun ay sonuna kadar süresi olduğu yönünde.
İsviçre-Alman yayın organı Blick'e göre ise Audi'nin hâlâ Sainz ile anlaşmak istiyor ve Haas pilotu Hulkenberg de takımın ciddi anlamda düşündüğü bir isim olarak yer alıyor.
Daha önce 2013 yılında Sauber ile tek bir sezon geçiren Hulkenberg, üç yıllık aranın ardından 2023 yılında Haas ile F1'e dönmüştü.
Hulkenberg bu ikili arasında en kolay ulaşılabilecek isim olarak görülürken, Sainz'i takıma katılmaya ikna etmek için yapılacak görüşmelerin daha karmaşık olacağı düşünülüyor.
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