Audi, 2026'da F1'e girmeden önce Sauber'den küçük bir hisse satın aldı
Audi, 2026 yılında ortaklık kuracağı Sauber Formula 1 takımının küçük bir hissesini satın alma işlemini tamamladı.
Audi, geçen yılın Ağustos ayında, yeni motor yönetmeliklerin yürürlüğe gireceği 2026 yılında Formula 1'e gireceğini açıklamıştı.
Başlangıçta bunun hangi takımla olacağı belirsizdi fakat sonrasında şu anda Alfa Romeo olarak faaliyet gösteren Sauber'le ortaklık kuracakları açıklandı.
İki taraf arasındaki bu stratejik ortaklık kapsamında Sauber, Audi'nin fabrika takımı olacak ve Hinwil fabrikası şasi inşası için kullanılacak. Aynı zamanda Audi, kendi güç ünitesini de geliştirecek.
O dönemde Sauber, Audi'nin bir noktada takımdan hisse satın alacağını açıklamıştı fakat o zamandan beri bu konuda başka bir haber çıkmadı.
Şimdi Sauber, Audi'nin mevcut plan uyarınca İsviçre merkezli takımdan belli oranda hisse satın aldığını duyurdu fakat bu hissenin büyüklüğü hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi.
Sauber, bu gelişmeyi Audi'nin F1'e giriş planı için "önemli bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.
Sauber'den yapılan açıklamada, "Sauber Grubu, geçen yılın Ekim ayında açıklanan planlar uyarınca, Audi'nin -2023'ün Ocak ayında- Sauber Grubu'nun azınlık hissesini satın aldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyor." diye belirtildi.
Ekström: "Mick çok yetenekli bir pilot"
Tost: "F1'in Almanya'daki geleceği Schumacher'e bağlı"
Son Haberler
Toprak Razgatlıoğlu'nun 2023 Yamaha Superbike motosikleti tanıtıldı
Yamaha Dünya Superbike takımı, 2023 şampiyonasında mücadele edeceği yeni motosikletini ve renk düzenini tanıttı.
Vasseur'un Ferrari ile ilk basın toplantısından çıkardığımız 5 ders
Ferrari, eski takım patronu Mattia Binotto'nun istifa ettiğini açıklamasından bu yana çalkantılı bir kış geçirdi.
Windsor: "Piastri, yeni Ayrton Senna olabilir"
Peter Windsor, Oscar Piastri'nin geleceğin en büyük yeteneklerinden biri olduğuna dikkat çekti ve kendisinin yeni Ayrton Senna olabileceğini söyledi.
Vasseur: "Ferrari'nin hedefi kazanmak, Leclerc veya Sainz'la kazanmak değil"
Scuderia Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, İtalyan ekibin Charles Leclerc veya Carlos Sainz'ın her ikisiyle de yarış kazanmaya odaklanacağını söylüyor.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.