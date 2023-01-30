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Formula 1 Haberler

Audi, 2026'da F1'e girmeden önce Sauber'den küçük bir hisse satın aldı

Audi, 2026 yılında ortaklık kuracağı Sauber Formula 1 takımının küçük bir hissesini satın alma işlemini tamamladı.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Audi, 2026'da F1'e girmeden önce Sauber'den küçük bir hisse satın aldı
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Audi, geçen yılın Ağustos ayında,  yeni motor yönetmeliklerin yürürlüğe gireceği 2026 yılında Formula 1'e gireceğini açıklamıştı.

Başlangıçta bunun hangi takımla olacağı belirsizdi fakat sonrasında şu anda Alfa Romeo olarak faaliyet gösteren Sauber'le ortaklık kuracakları açıklandı.

İki taraf arasındaki bu stratejik ortaklık kapsamında Sauber, Audi'nin fabrika takımı olacak ve Hinwil fabrikası şasi inşası için kullanılacak. Aynı zamanda Audi, kendi güç ünitesini de geliştirecek.

O dönemde Sauber, Audi'nin bir noktada takımdan hisse satın alacağını açıklamıştı fakat o zamandan beri bu konuda başka bir haber çıkmadı.

Şimdi Sauber, Audi'nin mevcut plan uyarınca İsviçre merkezli takımdan belli oranda hisse satın aldığını duyurdu fakat bu hissenin büyüklüğü hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi.

Sauber, bu gelişmeyi Audi'nin F1'e giriş planı için "önemli bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Sauber'den yapılan açıklamada, "Sauber Grubu, geçen yılın Ekim ayında açıklanan planlar uyarınca, Audi'nin -2023'ün Ocak ayında- Sauber Grubu'nun azınlık hissesini satın aldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyor." diye belirtildi.

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