Audi, 2026'da hangi takımla ortaklık kuracağına yıl sonuna kadar karar verecek

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Audi, cuma günü Belçika GP öncesi yaptığı açıklama ile 2026 yılında Formula 1'e güç ünitesi tedarikçisi olarak gireceğini duyurdu ve yakında Porsche'nin de resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Audi'nin şu anda Alfa Romeo F1 takımını yöneten Sauber ile çalışması bekleniyor fakat resmi doğrulama henüz gelemdi.

Alman üreticiden yapılan açıklamada, bu konudaki kararın yıl sonuna kadar verileceği belirtilirken, Audi Yönetim Kurulu Başkanı Markus Duesmann da henüz bir karar alınmadığını dile getirdi.

Duesmann, "En önemli konu güç ünitesiydi, bu nedenle güç ünitesi hakkındaki kararımızı vermemiz gerekiyordu ve bugün bunu sizlere açıklıyoruz."

"Takımla ilgili kararı ise bu yıl içinde vereceğiz" dedi.

Audi'nin 2026'dan itibaren kiminle çalışacağı konusunda araştırma yaptığı, bu kapsamda McLaren, Williams ve Aston Martin de dahil olmak üzere bir dizi seçeneği araştırdığı anlaşılıyor.

Duesmann, "Gridde harika şasi partnerleri var ve birkaçıyla görüşüyoruz." dedi.

Motorsport.com bu hafta başında, Sauber ile yapılacak anlaşma kapsamında Audi'nin takımdan hisse alacağını ve takıma fabrika desteği vereceğini öğrenmişti.

Duesmann, Sauber'le olan bağlantıları hakkında yorum yapmadı ancak kurulacak ortaklığın farklı şekilde olabileceğini söyledi.

Alman üretici, mevcut bir ekiple çalışmanın başlangıç için daha faydalı olduğunu düşünüyor ve yeni bir takım kurmanın getireceği ekstra maliyetten kaçınmak istiyor.

Duesmann, "Mevcut bir araçta Audi güç ünitesi olma olasılığı var. Fakat tamamen yeni bir takım kurmayacağız. Mevcut bir araçla başlarsanız gelişim için başlangıç pozisyonu çok daha iyi olur." dedi.