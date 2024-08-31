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Formula 1 İtalya GP

Audi, 2025 için iki sürücüden birisiyle anlaşacak

Alman üreticinin Valtteri Bottas'a 2026 sezonunda serbest kalması için bir yıllık sözleşme önerdiği, Fin pilotun ise 1+1 yıllık bir anlaşma talep ettiği ortaya çıktı. Eğer anlaşma olmazsa Audi Gabriel Bortoleto'ya gidecek.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Gabriel Bortoleto, Invicta Racing

2025 sürücü pazarındaki son düğüm çözülmek üzere. Audi, uzun süren karar sürecinin ardından 2025 için sürücü listesini ikiye indirdi.

Valtteri Bottas'ın kontratının yenilenmesi için görüşmeler sürüyor. Audi yönetimi gelecek yıl için Bottas'ı takımda tutmak isterken, Bottas tarafı 1+1 yıllık bir anlaşma istiyor.

Eğer taraflar anlaşırsa, Bottas 2026'da da takımda kalacak.

Bottas'ın elinde başka bir alternatif yok; diğer tarafta Sauber için de aynı şey geçerli. Bu yüzden takım, 2025 için Bottas dışında Gabriel Bortoleto ile de ilgileniyor.

Bortoleto, McLaren'ın sürücü programında yer alsa da, İngiliz ekipte boş koltuk olmadığı için Audi'nin olası bir teklifinde boşa çıkabilir.

Fakat McLaren'ın bu anlaşma için Audi'den belirli bir serbest kalma bedeli istemesi de gayet olası.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber

Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber

Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

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