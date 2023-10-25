Audi, 2025 için Hulkenberg ve Ocon'la ilgileniyor!

Audi Formula 1 programında sessizlik hakim. Alfa Romeo sezon sonuna kadar Sauber'in partneri olmaya devam edecek ve bundan ötürü şimdilik, Audi markasının adı pek anılmıyor.

Sonuçta bu iki marka, otomotiv pazarındaki birbirleriyle mücadele ediyor. Yine de arka planda, yoğun bir F1 hazırlığı var. Neuburg'daki Auto motor fabrikasında, yoğun bir kurulum ve inşa çalışması mevcut.

Photo by: Audi Communications Motorsport Adam Baker, Audi Formula Racing

Hibrid motor projesinde tam zamanlı olarak 400 kişi çalışacak ve henüz bu konudaki hedefe ulaşılmasa da, işe alım süreci hız kesmeden devam ediyor. Program, yöneticiler Adam Baker ve Stefan Dreyer'in kontrolü altında ilerliyor. Yakın zamanda bir simülatörün inşası tamamlandı ve hizmete alındı; fakat arka planda daha fazlası var.

Diğer tarafta, Neuburg'un 360 kilometre güneyinde, Sauber'in şasi fabrikası var ve burada da yoğun bir çalışma mevcut.

Halihazırda 550 olan çalışan sayısını 2025 yılına kadar 800'e çıkarmayı hedefleyen taraflar, işe alım programına devam ediyorlar. Her bir çalışan titizlikle seçiliyor.

Şirketin dönüşüm süreci tüm alanları kapsıyor ve Sauber, daha küçük takımlar (Williams, Haas, AlphaTauri ve Sauber) için 2021-2024 arasındaki dört yıllık dönem için halihazırda planlanan 45 milyon dolarlık yatırım fonuna 20 milyon dolar daha eklenmesini memnuniyetle karşılamış durumda çünkü bu sayede altyapıya daha fazla harcama yapabilecekler.

Ancak arka planda zorluklar devam ediyor. Formula 1 personelinin işe alınma süreci; önemli isimlerin 12 ila 24 ayı bulan kontrat fesih/bekleme süreçleri nedeniyle karmaşık bir hal almış durumda.

Photo by: Alfa Romeo James Key, direttore tecnico del team Alfa Romeo F1

Takım 7 Haziran'da, birkaç hafta önce takıma katılan James Key'in ekibe katıldığını duyurdu, ancak personel açısından her şeyin yerine oturması 2024'ün sonuna kadar mümkün olmayacak.

Sauber, bu sezon sürücü piyasasını da izlemeye başladı. Planlar, yeni sürücü kadrosunun 2026'dan bir yıl önce yani 2025'te takıma katılmasını öngörüyor.

CEO Andreas Seidl ve takım patronu Alessandro Alunni Bravi'nin işi hiç de kolay değil zira en iyi pilotların çoğu 2025 sezonu için boşta olmayacak. Audi'nin F1 programına ilgi duyup duymadıkları bir kenara dursun, Max Verstappen'in dışında, Mercedes, McLaren ve Ferrari pilotlarının takımlarında kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, piace all'Audi per il 2025

Yaz boyunca koltukla ilgili çeşitli söylentiler çıkmıştı ve son dönemde çıkan haberlere göre koltuk için düşünülen birkaç isim var; bunlardan ilki Nico Hulkenberg. Diğeri ise Alpine için yarışan Esteban Ocon veya Pierre Gasly. Kaynaklar bu ismin yüksek ihtimalle Ocon olacağını belirtiyor.

Bir sürücüyü büyük beklentilerin olmadığı 2025 sezonunda takıma katılmaya ikan etmek kolay değil, ancak uzun vadede Audi gibi bir üreticiyle kurulacak bağ önemli olabilir.

Photo by: Alpine Esteban Ocon, Alpine A523