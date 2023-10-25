Prime'a abone ol
Formula 1
Son dakika

Audi, 2025 için Hulkenberg ve Ocon'la ilgileniyor!

Audi ve Sauber, gelecek planları üzerinde çalışmaya devam ediyor. Motor departmanının yer aldığı Neuburg'da 400 çalışanın faaliyet göstereceği fabrika tamamlanırken, Hinwil'deki çalışan sayısının 550'den 800'e çıkarılmasına yönelik güçlü bir plan var. Sürücü tarafında ise iki aday öne çıkmış durumda; Nico Hulkenberg ve Esteban Ocon.

Roberto Chinchero
Editör Roberto Chinchero
Yardımcı Editör Kemal Şengül
Güncelleme
The new Audi Sport F1 concept car

Audi Formula 1 programında sessizlik hakim. Alfa Romeo sezon sonuna kadar Sauber'in partneri olmaya devam edecek ve bundan ötürü şimdilik, Audi markasının adı pek anılmıyor.

Sonuçta bu iki marka, otomotiv pazarındaki birbirleriyle mücadele ediyor. Yine de arka planda, yoğun bir F1 hazırlığı var. Neuburg'daki Auto motor fabrikasında, yoğun bir kurulum ve inşa çalışması mevcut.

Adam Baker, Audi Formula Racing

Photo by: Audi Communications Motorsport

Adam Baker, Audi Formula Racing

Hibrid motor projesinde tam zamanlı olarak 400 kişi çalışacak ve henüz bu konudaki hedefe ulaşılmasa da, işe alım süreci hız kesmeden devam ediyor. Program, yöneticiler Adam Baker ve Stefan Dreyer'in kontrolü altında ilerliyor. Yakın zamanda bir simülatörün inşası tamamlandı ve hizmete alındı; fakat arka planda daha fazlası var.

Diğer tarafta, Neuburg'un 360 kilometre güneyinde, Sauber'in şasi fabrikası var ve burada da yoğun bir çalışma mevcut.

Halihazırda 550 olan çalışan sayısını 2025 yılına kadar 800'e çıkarmayı hedefleyen taraflar, işe alım programına devam ediyorlar. Her bir çalışan titizlikle seçiliyor.

Şirketin dönüşüm süreci tüm alanları kapsıyor ve Sauber, daha küçük takımlar (Williams, Haas, AlphaTauri ve Sauber) için 2021-2024 arasındaki dört yıllık dönem için halihazırda planlanan 45 milyon dolarlık yatırım fonuna 20 milyon dolar daha eklenmesini memnuniyetle karşılamış durumda çünkü bu sayede altyapıya daha fazla harcama yapabilecekler.

Ancak arka planda zorluklar devam ediyor. Formula 1 personelinin işe alınma süreci; önemli isimlerin 12 ila 24 ayı bulan kontrat fesih/bekleme süreçleri nedeniyle karmaşık bir hal almış durumda.

James Key, direttore tecnico del team Alfa Romeo F1

Photo by: Alfa Romeo

James Key, direttore tecnico del team Alfa Romeo F1

Takım 7 Haziran'da, birkaç hafta önce takıma katılan James Key'in ekibe katıldığını duyurdu, ancak personel açısından her şeyin yerine oturması 2024'ün sonuna kadar mümkün olmayacak.

Sauber, bu sezon sürücü piyasasını da izlemeye başladı. Planlar, yeni sürücü kadrosunun 2026'dan bir yıl önce yani 2025'te takıma katılmasını öngörüyor.

CEO Andreas Seidl ve takım patronu Alessandro Alunni Bravi'nin işi hiç de kolay değil zira en iyi pilotların çoğu 2025 sezonu için boşta olmayacak. Audi'nin F1 programına ilgi duyup duymadıkları bir kenara dursun, Max Verstappen'in dışında, Mercedes, McLaren ve Ferrari pilotlarının takımlarında kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, piace all'Audi per il 2025

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, piace all'Audi per il 2025

Yaz boyunca koltukla ilgili çeşitli söylentiler çıkmıştı ve son dönemde çıkan haberlere göre koltuk için düşünülen birkaç isim var; bunlardan ilki Nico Hulkenberg. Diğeri ise Alpine için yarışan Esteban Ocon veya Pierre Gasly. Kaynaklar bu ismin yüksek ihtimalle Ocon olacağını belirtiyor.

Bir sürücüyü büyük beklentilerin olmadığı 2025 sezonunda takıma katılmaya ikan etmek kolay değil, ancak uzun vadede Audi gibi bir üreticiyle kurulacak bağ önemli olabilir.

Esteban Ocon, Alpine A523

Photo by: Alpine

Esteban Ocon, Alpine A523

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Glock: "Verstappen'in neden yuhalandığını anlamıyorum"
Sonraki haber Verstappen'in Meksika hedefi belli: "Yine kazanmak istiyorum"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Roberto Chinchero
Daha fazlası
Roberto Chinchero
Red Bull, performansını arttırması için Perez'e beş yarış verdi!

Red Bull, performansını arttırması için Perez'e beş yarış verdi!

Formula 1
Amerika GP

Red Bull, performansını arttırması için Perez'e beş yarış verdi! Red Bull, performansını arttırması için Perez'e beş yarış verdi!

Lawrence, oğlunun yaşadığı zorluklar nedeniyle F1'den ayrılıyor mu?

Lawrence, oğlunun yaşadığı zorluklar nedeniyle F1'den ayrılıyor mu?

Formula 1
Katar GP

Lawrence, oğlunun yaşadığı zorluklar nedeniyle F1'den ayrılıyor mu? Lawrence, oğlunun yaşadığı zorluklar nedeniyle F1'den ayrılıyor mu?

Russell'ın Hamilton'a yer vermesini, evinde dinlenen Wolff istemiş!

Russell'ın Hamilton'a yer vermesini, evinde dinlenen Wolff istemiş!

Formula 1
Japonya GP

Russell'ın Hamilton'a yer vermesini, evinde dinlenen Wolff istemiş! Russell'ın Hamilton'a yer vermesini, evinde dinlenen Wolff istemiş!

Esteban Ocon
Daha fazlası
Esteban Ocon
Piastri: “Sidepod hasarı yarışımın sonunu getirdi”

Piastri: “Sidepod hasarı yarışımın sonunu getirdi”

Formula 1
Amerika GP

Piastri: “Sidepod hasarı yarışımın sonunu getirdi” Piastri: “Sidepod hasarı yarışımın sonunu getirdi”

Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı"

Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı"

Formula 1
Japonya GP

Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı" Alpine: "Gasly ve Ocon'un yerini değiştirmek doğru karardı"

Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı"

Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı"

Formula 1
Japonya GP

Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı" Gasly: "Ocon ile yer değiştirmemiz yarıştan önce konuşulmadı"

Sauber
Daha fazlası
Sauber
Drugovich için F1 iddiaları artıyor

Drugovich için F1 iddiaları artıyor

Formula 1

Drugovich için F1 iddiaları artıyor Drugovich için F1 iddiaları artıyor

Resmi: Audi, 2026 yılında Sauber ile ortaklık kuracak!

Resmi: Audi, 2026 yılında Sauber ile ortaklık kuracak!

Formula 1

Resmi: Audi, 2026 yılında Sauber ile ortaklık kuracak! Resmi: Audi, 2026 yılında Sauber ile ortaklık kuracak!

Giovinazzi, sürüş tarzı konusunda Raikkonen'i takip etmek istiyor

Giovinazzi, sürüş tarzı konusunda Raikkonen'i takip etmek istiyor

Formula 1
Barcelona Şubat testi

Giovinazzi, sürüş tarzı konusunda Raikkonen'i takip etmek istiyor Giovinazzi, sürüş tarzı konusunda Raikkonen'i takip etmek istiyor

Son Haberler

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

F1 Formula 1
Mexico City GP

Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi" Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

F1 Formula 1
Mexico City GP

Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak" Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

F1 Formula 1
Mexico City GP

2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte 2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

F1 Formula 1
Mexico City GP

Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol