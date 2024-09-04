Audi, 2025 F1 koltuğu için "beş isimle" ilgileniyor
Takım patronu Mattia Binotto, Sauber'in 2025 koltuğu için beş aday olduğunu söyledi.
Kimi Raikkonen and Mattia Binotto, CEO and CTO, Stake F1 Team KICK Sauber
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Sauber, gelecek sezon için boş koltuğu olan iki Formula 1 takımından biri olmaya devam ediyor.
Valtteri Bottas'ın şu anda sözleşmeye yakın olduğu biliniyor ancak koltuk için adı geçen başka sürücüler de var.
Bottas ve Zhou Guanyu dışında Sauber, Mick Schumacher, Theo Pourchaire ve Gabriel Bortoleto ile ilgileniyor.
Bu isimleri Sky Almanya'ya doğrulayan Binotto, şöyle dedi: “Mick Schumacher'i Ferrari Akademisi'nden çok iyi tanıyorum."
"Onun ne kadar güçlü bir yarış pilotu olabileceğini biliyorum. Diğerleri gibi o da listemizde."
"Başka kimler var? Yedek pilotumuz Theo Pourchaire var. O zaten takımın bir parçası, bu yüzden onun da listede olduğuna şüphe yok."
"Gabriel Bortoleto Formula 2'de çok iyi bir performans sergiliyor. Çok yetenekli olduğunu gösterdi. Onun performansını da takip ediyoruz."
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