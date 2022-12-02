Audi, 2024'ün ilk çeyreğinde F1 tesislerini tamamlayacak

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Audi, Ağustos ayının sonlarına doğru 2026'dan itibaren ilk kez güç ünitesi tedarikçisi olarak F1'e gireceğini duyurmuş, Ekim ayında ise Sauber ile ortaklık kurulduğu açıklanmıştı.ş

Anlaşmaya göre Sauber, Audi takımının stratejik ortağı olarak görev yapacak ve Hinwil'deki fabrikada şasinin üretiminden sorumlu olacak. Güç ünitesi ise Almanya'nın Neuburg kentindeki Audi tesislerinde üretilecek.

Güç ünitesinin geliştirilmesi için test tezgahlarına ev sahipliği yapacak olan 3,000 metrekarelik yeni bir binanın inşasına başlayan Audi, Neuburg tesisinin F1 projesini barındıracak şekilde genişletilmesi hakkında daha fazla ayrıntı verdi.

F7.2 olarak bilinen bina, 2014 yılında açılan ve Audi'nin WEC, Formula E ve Dakar Rallisi için fabrika yarış operasyonlarına ev sahipliği yapan Competence Centre Motorsport'un genişletilmesinin bir parçası.

Çalışmalar 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak, ancak ilk faaliyetler önümüzdeki yılın Mart ayından itibaren gerçekleştirilecek.

Audi'nin teknik geliştirmeden sorumlu yönetim kurulu üyesi Oliver Hoffmann, "Competence Centre Motorsport ile F1 projemiz için ideal bir üsse sahibiz."

"Neuburg tesisleri en başından itibaren en zorlu motor sporları projelerinin üstesinden gelebilecek şekilde tasarlandı. Bu öngörü karşılığını veriyor. Mevcut tesisler sayesinde F1 projesine hemen başlayabildik."

"Tesislerin genişletilmesi, F1 güç ünitemizin uzun vadede geliştirilmesi için gerekli altyapıyı oluşturacak. Son teknoloji test tezgahlarının kurulmasıyla, geliştirme ekibimize motor sporlarının en üst sınıfında başarılı olmak için mümkün olan en iyi koşulları sağlıyoruz." dedi.

Audi F1 planlarını açıkladığından bu yana işe alım atağına geçti ve şimdiden 220 civarında çalışanı bünyesine kattı. Alman üretici, hedefinin 2023 ortasına kadar 300 kişiyi geçmek olduğunu söyledi.

Audi'nin F1 planlarını yöneten Adam Baker, "Almanya'da dünyanın en zorlu yarış serisi için bir güç ünitesi geliştirmek büyük bir meydan okuma."

"Neuburg an der Donau'daki tesisimizde her geçen gün büyüyen harika bir ekibimiz var." dedi.

The new Audi Sport F1 concept car Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images