Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Brawn: "DRS geçişleri bir ritüel halini aldı" Sonraki / Russell: "Hamilton ile anlaşmazlık yaşamamız için hiçbir sebep yok"
Formula 1 Haberler

Audi, 2024'ün ilk çeyreğinde F1 tesislerini tamamlayacak

Audi, genişletilen Neuburg tesisleri ve işe alım süreçleri konusunda birtakım detaylar verdi. Alman üretici, 2024 sezonunun ortasına kadar F1 tesislerini genişletecek.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Altay Gök
Audi, 2024'ün ilk çeyreğinde F1 tesislerini tamamlayacak
Haberi dinle

Audi, Ağustos ayının sonlarına doğru 2026'dan itibaren ilk kez güç ünitesi tedarikçisi olarak F1'e gireceğini duyurmuş, Ekim ayında ise Sauber ile ortaklık kurulduğu açıklanmıştı.ş

Anlaşmaya göre Sauber, Audi takımının stratejik ortağı olarak görev yapacak ve Hinwil'deki fabrikada şasinin üretiminden sorumlu olacak. Güç ünitesi ise Almanya'nın Neuburg kentindeki Audi tesislerinde üretilecek.

Güç ünitesinin geliştirilmesi için test tezgahlarına ev sahipliği yapacak olan 3,000 metrekarelik yeni bir binanın inşasına başlayan Audi, Neuburg tesisinin F1 projesini barındıracak şekilde genişletilmesi hakkında daha fazla ayrıntı verdi.

F7.2 olarak bilinen bina, 2014 yılında açılan ve Audi'nin WEC, Formula E ve Dakar Rallisi için fabrika yarış operasyonlarına ev sahipliği yapan Competence Centre Motorsport'un genişletilmesinin bir parçası.

Çalışmalar 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak, ancak ilk faaliyetler önümüzdeki yılın Mart ayından itibaren gerçekleştirilecek.

Audi'nin teknik geliştirmeden sorumlu yönetim kurulu üyesi Oliver Hoffmann, "Competence Centre Motorsport ile F1 projemiz için ideal bir üsse sahibiz."

"Neuburg tesisleri en başından itibaren en zorlu motor sporları projelerinin üstesinden gelebilecek şekilde tasarlandı. Bu öngörü karşılığını veriyor. Mevcut tesisler sayesinde F1 projesine hemen başlayabildik."

"Tesislerin genişletilmesi, F1 güç ünitemizin uzun vadede geliştirilmesi için gerekli altyapıyı oluşturacak. Son teknoloji test tezgahlarının kurulmasıyla, geliştirme ekibimize motor sporlarının en üst sınıfında başarılı olmak için mümkün olan en iyi koşulları sağlıyoruz." dedi.

Audi F1 planlarını açıkladığından bu yana işe alım atağına geçti ve şimdiden 220 civarında çalışanı bünyesine kattı. Alman üretici, hedefinin 2023 ortasına kadar 300 kişiyi geçmek olduğunu söyledi.

Audi'nin F1 planlarını yöneten Adam Baker, "Almanya'da dünyanın en zorlu yarış serisi için bir güç ünitesi geliştirmek büyük bir meydan okuma."

"Neuburg an der Donau'daki tesisimizde her geçen gün büyüyen harika bir ekibimiz var." dedi.

The new Audi Sport F1 concept car

The new Audi Sport F1 concept car

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Brawn: "DRS geçişleri bir ritüel halini aldı"
Önceki haber

Brawn: "DRS geçişleri bir ritüel halini aldı"
Sonraki haber

Russell: "Hamilton ile anlaşmazlık yaşamamız için hiçbir sebep yok"

Russell: "Hamilton ile anlaşmazlık yaşamamız için hiçbir sebep yok"
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Szafnauer, Alpine'in en iyi gelişim kaydeden takımlardan olduğunu söylüyor
Formula 1

Szafnauer, Alpine'in en iyi gelişim kaydeden takımlardan olduğunu söylüyor

Latifi: "Kaybedecek hiçbir şeyim olmadığını bilmek son yarışlardaki hayal kırıklığımı hafifletmedi"
Formula 1

Latifi: "Kaybedecek hiçbir şeyim olmadığını bilmek son yarışlardaki hayal kırıklığımı hafifletmedi"

De la Rosa: "Pilotları yaşa göre değerlendirmek doğru değil"
Formula 1

De la Rosa: "Pilotları yaşa göre değerlendirmek doğru değil"

Son Haberler

Toyota, bütçe sıkıntısı nedeniyle Nisan ayından bu yana Hypercar aracıyla test yapmıyor
WEC WEC

Toyota, bütçe sıkıntısı nedeniyle Nisan ayından bu yana Hypercar aracıyla test yapmıyor

Toyota, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası programındaki bütçe kısıtlamaları nedeniyle Nisan ayından sonra GR010 Hybrid Hypercar aracı ile herhangi bir özel test yapmamış.

ROKiT, Williams'a 26 milyon pound ödeyecek
Formula 1 Formula 1

ROKiT, Williams'a 26 milyon pound ödeyecek

Tahkim mahkemesi, ROKiT'in isim sponsorluğu anlaşmasını haksız yere feshettiği gerekçesiyle Williams'a 26 milyon pound ödemesine karar verdi.

Hamilton: "Bazı pilotlar benimle yarışırken farklı davranıyor"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Bazı pilotlar benimle yarışırken farklı davranıyor"

Lewis Hamilton, griddeki isimlerden bazılarının kendisini "hedef olarak" gördüğü için farklı şekilde savaştığını düşünüyor.

2022'de en çok geçiş Brezilya GP'de yaşanmış
Formula 1 Formula 1

2022'de en çok geçiş Brezilya GP'de yaşanmış

2022 Formula 1 sezonunda en çok geçiş Brezilya GP'de yaşanırken, en az geçiş Monako'da oldu.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.