Audi, 2023 bitmeden F1 motoru testlerine başlamayı hedefliyor

Üreticinin Sauber'e yaptığı büyük yatırım, Audi'nin 2026'da fabrika takımı motor programı ve yarış ekibiyle F1'e girmesine izin verirken, kardeş Volkswagen Grubu markası Porsche, Red Bull ve McLaren ile ortaklık görüşmelerinin başarısız olmasının ardından F1'e giriş planlarını askıya aldı.

Audi'nin F1'e gelişi, karmaşık ve pahalı MGU-H'nin kaldırılması ve tamamen sürdürülebilir yakıtların benimsenmesine ek olarak elektrik gücünü 350kW'a çıkaran 2026 için yeni motor kurallarının belirlenmesine bağlıydı.

Audi, geçtiğimiz hafta sonu COVID-19 nedeniyle iptal edilen Çin Grand Prix yerine F1 programını Çin'de resmi olarak tanıtmak ve bir durum güncellemesi sağlamak için Auto Shanghai Motor Show'u kullandı.

En önemlisi Audi, test tezgahı kurulumunun ve "ölçüm araçlarının" doğrulanmasına yardımcı olmak için tek silindirli bir motorun "2022'nin sonundan beri" test edildiğini onayladı.

Yeni kurulan Red Bull Powertrains bölümünün de, geçen yıl sonbaharında 2026 için tek silindirli melez motorunu test ettiği biliniyor.

Buna ek olarak Audi, “içten yanmalı motor, elektrik motoru, batarya ve elektronik kontrol ünitesinden oluşan tam hibrit aktarma organı ünitesinin” 2023 yılı sonundan önce test tezgahında çalıştırılmasının planlandığını ve bunun, “gelecekteki araç konseptinin temelini oluşturacağını” bildirdi.

Audi teknik bölüm başkanı Oliver Hoffmann, "Audi Formula 1 projesi son aylarda gerçekten yükselişe geçti."

"Güç ünitesinin devam eden konsept aşamasında, 2026 için aktarma organlarımızın temeli bugün atılıyor."

The new Audi Sport F1 concept car Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Materyal veya üretim teknolojileri gibi ayrıntılı çalışmalara büyük önem veriyoruz ve ayrıca hibrit aktarma organlarının enerji yönetimi gibi konulara da odaklanıyoruz."

"Sonuçta verimlilik, Formula 1 ve gelecekteki mobilite için önemli bir başarı faktörü. Bu yaklaşımlar her iki dünyayı da ilerletecek." dedi.

Neuburg'daki F1 tesisinin genişletilmesiyle halihazırda 260 uzman işe alındı ancak bu işe alım sayısının yıl sonundan önce 300'ü aşması planlanıyor.

Audi, mevcut ve yüksek profilli Audi Sport ve en son motor sporları programlarından aşina olan Audi çalışanlarının yanı sıra, dışarıdan "Formula 1 uzmanlığı" bulunan kişileri değerlendiriyor.

Altyapı güncellemeleri arasında, 3.000 metrekarelik yeni bir binaya kurulan güç ünitesi geliştirme için ek test donanımları yer alıyor.

Audi yönetim kurulu başkanı Markus Duesmann, "Formula 1'e olan adanmışlığımızın Audi'nin sportif odağını güçlendireceğine inanıyoruz."

"Yarış serisi, özellikle genç hedef gruplar arasında ve en önemli satış pazarımız olan Çin'de küresel erişimini sürekli olarak artırıyor." dedi.