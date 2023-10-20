Aston ve AlphaTauri, 2023'teki son büyük güncellemelerini tanıttılar

Aston Martin, McLaren'in sezon içinde elde ettiği büyük kazanımlara karşı takımlar şampiyonasında dördüncü sırayı korumaya çalışırken, AMR23'e güncellenmiş bir zemin, karoser ve kiriş kanadı eklendi.

Austin için zemin kenarı değiştirildi ve daha önce zeminin altına monte edilen kanada uzunlamasına bir yuva ve dış kanat eklendi. Difüzör revize edilmiş bir yan görünüme sahip oldu.

Motor kapağı kaportası, revize edilmiş zemin kenarının yanında büyük bir alt kesikle değiştirilirken, revize edilmiş profillere ve eğime sahip yeni bir kiriş kanadı yeniden şekillendirilmiş difüzörle etkileşime girecektir.

Bu dört parçalı güncelleme, zeminin alt tarafının performansını artırmak için bir arada çalışacak şekilde tasarlandı.

ABD GP hafta sonunda Sprint formatı uygulanacağı için, değişiklikleri doğrulamak için sadece bir antrenman seansı olacak.

Aston Martin, 2024 aracında kaydedilen ilerlemenin bu yılki aracında yapılan son değişiklikleri etkilediğini zaten açıklamıştı.

Fotoğraf: Matt Kew Aston Martin Racing AMR23 technical detail

Fernando Alonso, "Şu anda padokta birini durdursanız ve 'Şu ana kadar hangisi daha iyi bir sezon geçirdi, Aston Martin mi McLaren mi?" diye sorsanız bile insanların %99'u McLaren diyecektir."

"Onlar 11 puan geride, dolayısıyla şu ana kadar aslında biz onlardan daha iyi bir sezon geçirdik çünkü hâlâ 11 puan öndeyiz."

"Ancak önemli olanın ve aklınızda kalanın son yarış olduğu doğru. Bu son birkaç hafta sonu, normal hızımıza ulaşamadık. Aracı geliştirme konusunda bizden daha iyiydiler."

"Bunu kabul etmemiz gerekiyor ama 2024'te durum farklı olacak." dedi.

Fotoğraf: Matt Kew AlphaTauri AT04 technical detail

Bu arada, 2024'te Red Bull aerodinamik departmanıyla daha yakın bir ilişki kurmadan önce AlphaTauri, AT04'ü yeni bir zemin, karoser, arka köşe ve şasi düzenlemesiyle güncelledi.

Zeminin ön orta alanı güncellendi, çitlere revize edilmiş bir kamber açısı verildi ve en dıştaki çit, zeminin önüne doğru performansı artırmak için önemli ölçüde büyütüldü.

Takımdan yapılan açıklamada, "En dıştaki çit değişikliği, dış taraflarında daha yüksek bir statik basınç oluşturarak ön tekerleğin ürettiği kirli hava kayıplarını ön zeminden daha uzakta tutuyor." denildi.

Taban kenarı kanadının ön kısmının kamber açısı artırılmış ve "statik basıncı düşürmek" ve "ön taban altında artan kütle akışına" yardımcı olmak için arkaya doğru genişletilmiş.

Geliştirilmiş motor kapağı kaportası arka kanadın performansını kesintiye uğratmadan soğutmayı arttırırken, arka köşeler tekerleklerden gelen kirli havayı daha da dışarı iterek difüzör performansını arttırmak için revize edilmiş kanatçıklara sahip.

Son olarak, ön şasi alt yüzeyleri değiştirildi. Takım, "Ön süspansiyonun iç tarafındaki revize edilmiş yüzeyler yerel hızı artırarak şasi üzerindeki yerel yükü artırıyor." denildi.