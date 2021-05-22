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Formula 1 / Monako GP Haberler

Aston Martin, cumartesi günü daha güçlü olmayı bekliyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, Monako'da gerçekleştirilecek sıralama turlarında daha güçlü olmayı bekliyorlar.

Aston Martin, cumartesi günü daha güçlü olmayı bekliyor

Aston Martin, Monako'da nispeten güçlü bir hafta sonu geçirmeyi umut ediyordu ve Sebastian Vettel, perşembe günkü ikinci antrenmanda ilk ona girerken, Lance Stroll biraz daha geride kaldı.

Perşembe gününün ardından açıklamalarda bulunan Szafnauer, şöyle dedi: "Buraya dönmemize sevindim. Monako, sürücünün en iyi performansını gösterebilmek adına araçta rahat hissetmesi ve sınırlara çok yaklaşmadan sınırları zorlaması gereken pistlerden birisi. Bence her iki pilotumuz da cumartesi günü bitireceklerini düşündüğüm yerde değillerdi. Yapmamız gereken bazı işler var, fakat perşembe günkü sonuçlar kötü değil."

"Beklentim her ikisinin de ilk onda olmasıydı. Bu yüzden Lance'in yapması gereken daha fazla iş olduğunu düşünüyorum. Lastikleri uygun aralığa getirmeye ve turu bir araya getirmeye çalışıyor. Her turda ya trafikte kaldı ya da bir şeyler ters gitti. Yani Lance de daha fazla z aman turu ortaya koyabilir. Sebastian'ı ilk onda görmek de cesaret vericiydi ama o da yumuşak lastikle bulabileceğini düşündüğümüz kadar zaman bulamadı."

"Fakat yien de gözünde bir şey vardı. Ne olduğunu bilmiyorum ama canını acıttı. Duygusal bir şey değildi! Böyle birş ey yaşıyorsanız, Özellikle de buradaki gibi bir pistte başınıza geliyorsa sınırları zorlayamazsınız. Yani gelecek çok daha fazla zaman var."

"Seb güncellemelerin iyi çalıştığını söyledi ve bunu analiz etmeliyiz. Eğer rüzgar tüneliyle iyi bir korelasyonumuz varsa ki öyle görünüyor, bu güncellemeler yardımcı olmalı. Ancak bunları sonra analiz edeceğiz. Bu güncellemelerin bize düşük hızlarda yardım etmesini bekliyoruz."

"Monako'da güzel olan şey, durumu geliştirmek için bir başka güne daha sahip olmamız. Bu yüzden cumartesi gününe kadar çok fazla iş yapmış olacağız. Fabrikada simülatör sürücüleriyle beraber bazı simülasyon sürüşleri ve çalışmalar yapacak vaktimiz olacak. Fakat diğer tüm takımlar da bu zamana sahipler. Performansı artırmanın mümkün olduğu görüşündeyim. Fakat diğer takımların da bunu yapabileceğini biliyorum."

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

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