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Aston Martin'le yollarını ayıran Ravenol, AlphaTauri ile anlaştı

Ravenol, 2022 sezonu için AlphaTauri ile anlaşma imzaladı.

Aston Martin'le yollarını ayıran Ravenol, AlphaTauri ile anlaştı
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Ravenol son iki yıldır Racing Point/Aston Martin'in önemli sponsorlarından & partnerlerinden birisiydi. Geçen yıl da yine İngiliz ekiple birlikte çalıştılar.

Fakat Alman madeni yağ markası olan Ravenol, 2022 sezonu için AlphaTauri Formula 1 takımıyla anlaştı.

Bu aslında sürpriz bir karar değil çünkü Aston Martin geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistanlı petrol devi Aramco ile uzun vadeli bir partnerlik anlaşması imzalamıştı.

Ravenol da şimdi sezon için AlphaTauri ile kontrat imzaladı. Aston Martin'in sitesinde artık Ravenol logosuna yer verilmiyor.

Yapılan açıklamaya göre Ravenol logoları, yeni sezonda AlphaTauri AT03 aracının üzerinde yer alacak.

Logo, AT03'ün burun kısmında yer alırken, aynı zaman sürücü tulumlarında da yer alacak.

AlphaTauri patronu Franz Tost şöyle dedi: "Ravenol'ü takımımızda ağırlamak bizim için gerçek bir zevk."

"Bir Formula 1 takımı olarak sadece araçlarımızı pistte yarıştırmadığımız, aynı zamanda bu yüksek teknolojili araçların her bir bileşenini ayrı ayrı ürettiğimiz sıklıkla unutuluyor."

"İtalya'da çeşitli endüstriyel ürünler kullandığımız ve güçlü ortakların bilgi birikimine güvendiğimiz bir fabrikamız var."

"Ravenol, performansı en üst düzeye çıkarmak adına bize, geniş bir ürün yelpazesi sunacak."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, arrives on the grid

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, arrives on the grid

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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