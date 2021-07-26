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Szafnauer: "Aston Martin'in zamana ihtiyacı var"

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Otmar Szafnauer, Aston Martin'in 2022 yılında elinden geleni yapacağını ancak altyapılarını geliştirmeleri gerektiğinin farkında olduklarını söyledi.

Szafnauer: "Aston Martin'in zamana ihtiyacı var"

Silverstone merkezli takım, personel anlamında gridin küçük takımlarından biri olmuştu ancak Lawrence Stroll'ün yatırımıyla takım genişleyebilmişti.

Takım bu sezon beklenilenden daha düşük performanslar gösterse de, Szafnauer gelecek sezon için çalıştıklarını dile getirdi.

Racer.com'a konuşan Szafnauer şu ifadeleri kullandı: ''Önümüzdeki yıl için oldukça fazla çalışıyoruz ve gelecek sezon dünya şampiyonasını kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ancak tarihe de bakarsanız, dünya şampiyonluğu kazanabilmek için altyapıyı kurmak ve insanları doğru yerleştirebilmek zaman alıyor.''

''Mercedes'in bile kazanması dört yıllarını aldı.''

''Bir amacınız, azminiz ve altyapıyı kurmak için gereken finansmanınızın yanında, doğru insanlarla çalışıyor olduğunuzda, dünya şampiyonluğu için savaşabilirsiniz.''

Aston Martin geçtiğimiz haftalarda Red Bull ve Honda'dan bazı kıdemli isimlerle anlaştığını açıklamıştı. Szafnauer de takımın ''istedikleri boyuta ulaşana kadar'' işe alımlara devam edeceklerini belirtti.

İngiliz takımın patronu, muhtemelen 200 kişiyi daha işe alacaklarını ve işe alacakları kişilerin ''benzer düşünceleri'' paylaştıkları insanlar olacağını belirtti.

''550 çalışanımız var. İstediğimiz boyuta ulaşana kadar benzer düşüncede olduğumuz insanları işe almak istiyoruz, muhtemelen 200 kişi daha alacağız.''

''Ancak bu tüm alanlarda. Buna performans, üretim de dahil. Şimdi bütçe kısıtlamaları da olacağı için daha iyi bir plan yapmalıyız.''

Szafnauer, gelecek yılın aracını da geliştirmeleri gerektiği için, bu sezonun aracına tamamen odaklanamayacaklarını ve bu iki durumu dengelemenin işlerini zorlaştırdığını da ekledi.

''Bu zor oldu. Sezon boyunca iyi bir gelişim gösterdik. Kesinlikle aynısını yapmayı denedik ancak bu sezon daha zor çünkü birincisi kısıtlamalar var, ikincisi de gelecek sezon tamamen farklı bir araçla yarışacağız. Bu yüzden tüm zamanımızı bu yılın aracını geliştirmeye harcayamayız, bu da işleri zorlaştırıyor.''

''Bence biraz yakaladık ve ileri doğru giderken de öğreneceğiz. Umarım biraz daha rekabetçi olabiliriz.''

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