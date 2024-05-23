Aston Martin, yeni güncellemeleri zorlanmasına rağmen aracından çıkarmayacak

Oldukça kapsamlı bir revizyon, takımı sıralamada yukarı taşımayı amaçlıyordu, ancak Alonso'nun 3. antrenmandaki büyük kazasına katkıda bulundu ve aracı kullanmayı daha zor hale getirdi.

Yaşanan sıkıntılar, takımın geçen yıl yaptığı güncellemelerin performansını düşürdüğü dönemi hatırlattı.

Takım patronu Mike Krack bu yıl işlerin farklı olacağından ve Imola'da neyin yanlış gittiğini çözebileceklerinden emin.

2023'te yaşanan sorunların tekrarlanıp tekrarlanmayacağı sorulduğunda Krack, "Sizler bu tür sonuçlara varmakta her zaman oldukça hızlısınız. Sanırım Meksika'da da aynısını yaşadık ve ertesi hafta podyumdaydık."

"Almanya'da 'Kiliseyi şehirde tutalım' deriz. Yani elimizdekileri analiz edelim. Ortaya koyduklarımızdan öğrenmemiz gereken bazı dersler var, bunu yapacağız ve gelecek hafta daha güçlü olmaya çalışacağız." şeklinde cevap verdi.

Zor bir araç, bu hafta sonu Monaco'da bir sürücünün ihtiyaç duyacağı son şey olsa da, Krack daha tutarlı bir platform sağlamak için yeni parçaların çıkarılmasının düşünülmeyeceği konusunda ısrarcı.

Krack, "Güncellemeler kesinlikle ileriye doğru atılmış bir adım ve onları çıkarmaya gerek yok." diyerek buna karşı çıktı.

Aston Martin AMR24 ön kanat karşılaştırması Fotoğraf: Giorgio Piola

Aston Martin'deki yenilikler

Ön kanat ve burun kısmı, güncellemenin bir parçası olarak kapsamlı bir şekilde elden geçirilirken, ön kanatta daha önce görmediğimiz yeni bir tasarım özelliği yer alıyor.

Kanadın iç ve dış kısımlarını ayırmaya yardımcı olmak için iki üst planyaya V şeklinde bir profil yerleştirilmiş.



Bu tasarım ilavesi kuşkusuz kanadın genel olarak hava akımını dışarı doğru yönlendirme kabiliyeti üzerinde bir etkiye sahip olacak ve dış bölümde halihazırda mevcut olan tasarım özellikleriyle birlikte çalışacak.



Ayrıca, bu V şeklindeki geometrilerin sadece görünen üst yüzeyden ziyade kanatların alt tarafında da yarattığı etkiyi göz önünde bulundurmaya değer. Hava akışının ön lastiğin önünden geçişi için çok ihtiyaç duyulan tanımın yaratılmasına yardımcı olacaklar.



Takımın, kanadın dış kısmındaki akışı daha iyi yönetme ve dış yıkama yeteneklerini geliştirme çabasının bir parçası olarak, kenar plakası da değiştirildi.



Eskiden daha yontulmuş olan varyant yerine artık daha geleneksel düz bir arka kenar tercih ediliyor. Yüzey, başka bir dökülme yüzeyi oluşturmak için planya ve kenar plakası birleşiminin üzerinde sonlanırken, aynı zamanda dış yüzeydeki kanatçık için farklı bir yapının ortaya çıkmasını sağlıyor.



Ön kanadın orta bölümü ve burun çevresinde de çok sayıda değişiklik var. Burun, yeni güncellemede ikinci elemanda daha ileriye yerleştirilmiş yeni bir uç şekline sahip.



Bu, burnun her iki yanındaki eşleştirilmiş braketlerin her iki tarafta ikiden bire düşürülmesiyle sonuçlanmış.



Artık burun ucunda sürücü soğutmasının açılması seçeneği de var, ancak takım Emilia Romagna Grand Prix'sinde bunu kapatmayı tercih etti.



Burun ucunda ve ön kanadın ikinci elemanında yapılan değişiklikler, ana kanadın ön kenarının şeklindeki değişikliklerle birlikte yapıldı.



Eleman artık merkezde daha sıkı bir şekilde sıkıştırılmış ve ana kanat merkez çizgisinden dışarı uzanırken daha keskin bir geçiş kullanılmış.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, garaja geri döndü Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Takım, yukarıda bahsedilen değişikliklerin yukarı yönde sağlayacağı performans artışından faydalanmak istediğinden, AMR24'ün zemininde, zemin çitlerinde, kenar kanadında ve difüzöründe de bir dizi değişiklik yapıldı.



Zemin çitleri, zeminin ön kenarı boyunca yeniden konumlandırılırken, şekilleri de alt zeminin yeniden modellenmesiyle birlikte çalışacak şekilde revize edildi.



Ayrıca, her bir çitin ön kısmını görebilsek de, zemin altında arkaya doğru uzandıklarını ve aerodinamik trafiği hem dış tarafa hem de difüzöre doğru yönlendirmeye yardımcı olduklarını hatırlamak gerek.



Kenar kanadı ve gömülü çıtalar daha agresif bir şekilde konumlandırılırken, çıtaların artık yüzeylerini kaplayan metal var.



Kenar kanadın yanındaki zeminin yüzeyi de değiştirilmiş gibi görünüyor. Orada daha konturlu bir yüzey kullanılmış. Bu da dışbükey kontur yerine içbükey bir yüzey olsa da alt zeminde de benzer bir şey olduğunu işaret ediyor.



Bu değişiklikler, difüzörün tavan şeklindeki bir değişiklikle sonuçlanıyor ve ekip ön taraftaki tüm değişikliklerden beklenen kazanımlardan yararlanmaya çalışıyor.

Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ayrıca arka süspansiyon kaportalarında ve arka fren kanalı girişi, çıkışı ve bunların üzerine monte edilen kanatçıklarda da değişiklikler yapıldı ve bunların hepsi aerodinamik özelliklerinin daha verimli bir şekilde kullanılması için birbirine bağlandı.