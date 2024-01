Aston Martin'in yeni yatırımcısı, neden F1 için iyi haber?

Hollywood yıldızı Ryan Reynolds ve bir dizi spor efsanesini içeren bir grup tarafından Alpine'e yapılana benzer ancak daha yüksek profilli bir yatırımın hemen ardından geldi. Böylece Williams ve McLaren gibilerinin de ABD'den fon aldığını gören bir model takip edildi.

Sonuç olarak, takımların değerini koruyan franchise sistemi nedeniyle F1 artık içinde yer almak için iyi bir iş modeli olarak görülüyor. Tüm kaynaklardan elde edilen gelir arttıkça, harcamaları sınırlayan mali düzenlemelere yönelik baskı da bu değerlerin artmasına yardımcı oldu.

Aston Martin vakası ilgi çekici çünkü çok az kişi Lawrence Stroll'un takımdaki hissesini devretmeye istekli olacağını düşünüyordu.

Aston Martin Genel Müdürü Jefferson Slack, Arctos için "Onlarla iki yıl önce tanıştık. Gerçekten sınıflarının en iyisi. Uzun vadeli azınlık hisseleri ve üst düzey franchise'lar konusunda uzmanlaşmışlar."

"Bunu yapan çok fazla insan yok, ancak spora çok daha fazla para, kurumsal sermaye giriyor. Bu adamlar bunu yapmada lider."

"Birçok insan takıma yatırım yapmak için bize ve Lawrence'a başvurdu. Ve biz çok özel bir durumdayız. Tüm takımı kontrol eden ve doğru anlaşma olup olmadığına öğle yemeğinde karar verebilecek tek bir sahibimiz var."

"Karmaşık bir süreç değil, sadece bu adamların stratejik açıdan doğru adamlar olduğu açıktı." şeklinde konuştu.

Fotoğraf: Adam Cooper Adam Cooper Arctos logosu, Aston Martin AMR23

Arctos'la ilişkilendirilen herhangi bir isim olmayabilir, ancak güçlü bir şov dünyası geçmişi var.

Yönetici ortak David "Doc" O'Connor, 32 yılını yetenek ajansı CAA'da geçirdi ve burada birinci sınıf müşteriler listesinde Sean Connery, Robert Redford, Michael Douglas, Bruce Willis ve Eddie Murphy gibi isimler yer aldı.

Daha sonra New York'un en ünlü spor ve eğlence mekanının yanı sıra Radio City Music Hall, spor medya ağları ve NBA'in New York Knicks ve NHL'in New York Rangers franchise'larının da sahibi olan Madison Square Garden grubunun CEO'su olarak görev yaptı.

O'Connor, 2019'da bu görevinden ayrıldıktan sonra dikkatini spora yatırım yapmaya yöneltti ve bu da piyasadaki büyük bir değişimle desteklendi.

ABD'nin tüm büyük spor liglerinde franchise değerleri yükseliyor ve takım sahibi olmanın maliyeti, en varlıklı insanların bile boyunu aşmaya başladı.

Ligler, daha önce finansal kurumların takımlara yatırım yapmasını engelleyen kuralları gevşetmek zorunda olduklarını fark etmeye başladılar. Eskiden takımlara yatırım yapmak için birey olmanız gerekiyordu.

O'Connor, "Sanırım Arctos'un kuruluşu için katalizör olay 2019'un ortalarıydı. Major League Baseball sahiplik kurallarını değiştirdi ve ilk kez kurumsal sermayenin beyzbola girmesine izin verdi."

"Major League Baseball'u değişime teşvik eden aynı güçler nedeniyle, diğer liglerin de aynı şeyi yapacağını düşündük."

"Böylece 2019'un sonunda Arctos'u hayata geçirdik. İlk anlaşmamız Boston Red Sox ve Liverpool FC'nin yanı sıra bir dizi gayrimenkul varlığına ve stadyuma sahip olan Fenway Sports Group ile oldu."

"Ve çok hızlı bir şekilde NBA kurallarını değiştirdi, NHL kurallarını değiştirdi ve MLS kurallarını değiştirdi." şeklinde bu gelişmeyi açıkladı.

Bu da Arctos'a çeşitli ABD sporlarında çok çeşitli takımlara yatırım yapmanın kapılarını açtı ve şu anda Houston Astros, Chicago Cubs, LA Dodgers, Sacramento Kings, Golden State Warriors ve diğerlerini içeren bir portföye sahipler.

Fotoğraf tarafından: Alexander Trienitz / Motorsport Images Lawrence Stroll, Sahibi, Aston Martin F1 Takımı

Şirket, geçen yılın sonlarında Liverpool'a yaptığı yatırımın yanı sıra Paris St Germain ve Bergamo'nun Atalanta BC takımlarına yaptığı yatırımlarla Avrupa futboluna da adım attı.

F1 de O'Connor'ın radarına girdi ve Netflix'in spora verdiği destekle cesaretlendi.

O'Connor, "Katalizör olay Drive to Survive oldu. Tüm bu ekosistemi anlamak için bir pencere yarattı. Ve bu pencere bizim için büyüleyici oldu." diyor.

Sporun mali yönüne ilişkin durum tespiti, O'Connor'ı F1'in Arctos için iyi bir iş olabileceğine ikna etti.

Eğlence dünyasından gelmesinin bir sonucu olarak O'Connor, Liberty Media'nın yönetim kurulu başkanı John Malone, CEO Greg Maffei ve F1'in eski patronu Chase Carey gibi birçok kilit oyuncuyu zaten tanıyordu.

O'Connor F1'in neden bu kadar cazip olduğunu açıkça ortaya koyuyor: "Yeni Concorde Anlaşması, mali düzenlemeler, Liberty'nin hakim hissedar olarak yönetimi, dikkate değer bir küresel platform olması, ayrıca dünyanın en büyük pazarı olan ABD'de büyük bir rüzgar olması, ilgimizi çeken şeylerdi. Özellikle Aston Martin bizim en önemli önceliğimizdi."

"Bence her şey dört noktada düğümleniyor. Birincisi, altyapıya olan bağlılık. Lawrence bu takımın etrafındaki altyapıya, rüzgar tüneline, fabrikaya ve Silverstone'da inşa ettiği her şeye yaptığı yatırım açısından derinlere indi."

"Bu, insanlara yaptığı yatırım ve her kategoride bulabildiği en iyi çalışanları getirmesiyle ilgili. İster teknik, ister ticari açıdan olsun, gerçekten üst düzey insanları cezbetti ve bunun arkasında da bir vizyon var."

"İster Honda ile olan yeni ilişki olsun, isterse de takımın teknik süreçleri olsun, bu süreçlerle ilgili."

"Dördüncü kategorinin ise ortaklıklar olduğunu söyleyebilirim. Aramco gibi inanılmaz ortaklar getirdi ve tabii ki F1'deki en iyi motor üreticisi olarak Honda'nın yanı sıra yaptığı diğer ticari ortaklıklar."

"Lawrence tüketici zihniyeti, marka, kalite ve lüks markalar konusunda çok az insanın sahip olduğu bir anlayışa sahip."

Bu durum, O'Connor'ın eski müşterisi Sean Connery'nin bir zamanlar canlandırdığı 007 karakteriyle olan ilişkisinin on yıllar boyunca güçlendirdiği Aston Martin isminin bariz çekiciliğiyle bağlantılı.

Fotoğraf tarafından: Dom Romney / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, 3. sıra, Lance Stroll, Aston Martin F1 Takımı, Aston Martin takımı yarıştan sonra kutlama yapıyor

Finansman bir yana, Arctos Aston Martin'e ne katabilir?

O'Connor, "Varlıklarımızdan biri, tüm bu farklı liglerde, tüm bu farklı coğrafyalarda ve pazarlarda yatırım yaparken, bize özel bir görüşe sahip olmamız."

"Buradaki deneyimimizden elde ettiğimiz veri ve istihbaratı alıp F1'e taşımanın Lawrence için çok değerli olacağını düşünüyoruz."

"F1'in dünya çapında 24 etkinliği var ve bunların sadece beşi Kuzey Amerika'da. F1'in dünya çapında yarattığı izleyici kitlesi, örneğin Avrupa gibi belirli bölgelerde büyümek isteyen NBA ile oluşabilecek sinerjiler, bazı ilginç şeyler olabilir." diyor.

Aston'un ticari patronu Slack, yeni anlaşmanın sadece finansla ilgili olmadığını, Arctos'un diğer sporlar hakkında edindiği bilginin de önemli olduğunu kabul ediyor.

Slack, "Açıkçası, yatırım var, ama aynı zamanda partiye getirdikleri de var. Dünyanın en iyi franchise'larından bazılarıyla çalışıyorlar. Ve bir Amerikalı olarak özellikle ABD'li franchise'ların spor işletmeleri kurma konusunda ne kadar iyi olduklarını biliyorum."

"İster beyzbolda, ister futbolda, ister F1'de olsun, bunun doğru bir şekilde uygulanması gerekiyor. Bir grubun parçası olmaktan öğrenilecek çok şey var. Ve bence tam tersi, umarım biz de onlara yardımcı olabiliriz."

"Bence açık fikirli olmalısınız. Kimse işleri mükemmel ya da en iyi şekilde yapmaz. Ve 'Bir işletme olarak işleri nasıl daha iyi yapabiliriz' demek için bulunduğunuz ortamın dışına bakmalısınız."

"Öğrenebileceğimiz pek çok şey var. Ve bu kuruluşların bizden öğrenecekleri şeyler olabilir, çünkü biz küresel bir işletmeyiz, oysa franchise'ların çoğu daha yerel."

"Bu gerçek bir stratejik ilişki ve onlar iş yapmak için doğru insanlar. Günün sonunda bu, Lawrence'ın çok rahat olduğu bir konuydu." dedi.

Daha büyük resim ise Aston/Arctos anlaşmasının Wall Street özel sermaye yatırımcıları dünyasına, özellikle de daha önceki Alpine anlaşmasından sonra, verdiği olumlu mesaj.

Slack, "Bu tüm sporumuz için iyi bir şey. Spora değer veriyor ve 'Hey, bu bir NBA takımı ya da NFL takımı satın almak gibi bir şey. F1'e girdiğinizde elde edeceğiniz şey budur. Bunun iş için iyi olduğunu düşünüyorum."

"Ekibimiz özelinde, yeni kampüs, yeni rüzgar tüneli, Honda motorları, işgücünün iki katına çıkarılması hakkında konuştuk."

"Bu bir sonraki evrim ve bu aynı zamanda bize ihtiyacımız olanı yapmamız ve ihtiyacımız olan şekilde yatırım yapmamız için doğru finansal ortağı veriyor. Lawrence bunu yapamazdı ama artık bu işi, geçimini sağlamak için yapan gerçek bir ortağı var." dedi.