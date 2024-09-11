Aston Martin'in yeni hedefi Verstappen

Aston Martin'in sahibi Lawrence Stroll, Max Verstappen'i 2026 sezonunda takımına katmak için harekete geçti.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre Stroll, Hollandalı şampiyonu Aston Martin'e transfer etmeyi hedefliyor.



Bu iddialar, daha önce Adrian Newey'in Aston Martin’e geçişini doğru tahmin eden Autosprint tarafından ortaya atıldı.

Verstappen’in gelişi için şimdiden görüşmelerin başladığı ifade edilirken, Lance Stroll’un Aston Martin'in Dünya Dayanıklılık Şampiyonası programına yönlendirilebileceği ve böylece takımda Verstappen için yer açılabileceği söyleniyor.