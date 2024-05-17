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Formula 1 Emilia Romagna GP

Aston Martin'in yeni güncellemelerinde, yeni ön kanat fikri dikkat çekti

Aston Martin, Formula 1'in Emilia Romagna Grand Prix'sine Red Bull'u takip eden gruptaki şansını artıracağını umduğu bir dizi güncellenmiş parçayla geldi.

Matt Somerfield Giorgi Piola
Aston Martin AMR24 front wing comparison

Fotoğraf: Giorgi Piola

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri

F1 teknik analizlerinin uzmanı Giorgio Piola'nın köşe yazıları ve benzersiz çizimleri burada

Değişikliklerin tam kapsamı henüz açıklanmamış olsa da, AMR24 şimdiden yeni ve ilginç bir ön kanat tasarımıyla görüldü.

Yukarıdaki özel fotoğrafta görüldüğü gibi, ekip ön kanadın iki üst planyasının iç ve dış kısımlarında bölümler oluşturmuş ve bunu gerçekleştirmek için V şeklinde bir geometri kullanmıştır (kırmızı ok, iç kısım).

Kanat profilindeki bu değişiklik, lastiğin yanağının iç kenarıyla aynı hizaya geliyor ve kuşkusuz yere basma kuvveti üreten bölüme aşırı zarar vermeden daha fazla dış yıkama yardımı sağlıyor.

Ekip ayrıca ön kanat kenar plakasında da değişiklikler yaptı ve arka kenara daha fazla malzeme eklendi; daha önce kanatçık birleşimine doğru konikleşen kavisli bir kesik bulunuyordu.

Bu, artık altında etkileşime girebileceği daha fazla yüzey alanı bulunduğundan, dış yüzey kanadının nasıl davrandığını değiştirmek de dahil olmak üzere birçok işleve hizmet edecek.

Bununla birlikte, kenar plakasının dikey uzantısı, kanatçık birleşme noktası ile aynı hizada sonlanarak, güncellemenin bir parçası olarak değiştirilen yarı müstakil kanatçıklarla uyum içinde çalışacak uzun bir dökülme yüzeyi sağlar.

Aston Martin AMR24 front wing detail

Aston Martin AMR24 ön kanat detayı

Fotoğraf: Giorgio Piola

Kanadın orta bölümü de revize edilmiş; ekip ana planyanın geçişini sıkıştırmış ve burun ucunun uzunluğunu değiştirmiş; burun ucu artık ikinci elemanın birkaç milimetre arkası yerine biraz önünde yer alıyor.

Geometrisi de revize edilen burun ucunda artık ekibin bir sürücü soğutma girişi (beyaz ok) eklemesine olanak tanıyan çıkarılabilir bir panel bulunuyor.

Bu değişiklikler aynı zamanda destek braketi düzeninde de revizyonlara yol açtı; burnun her iki yanındaki ikiz düzen tek bir braket düzeni lehine bir kenara bırakıldı ve revize edilmiş yük yollarıyla başa çıkmak için artık merkezi bir braket takıldı (karşılaştırma için üstteki resme bakabilirsiniz).

Aston Martin'in bugün yeni bir zemin, sidepod ve motor kapağı kaportası da dahil olmak üzere bir dizi yeni parçayı tanıtması bekleniyor.

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