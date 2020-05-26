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Formula 1 / Son dakika

Aston Martin'in yeni CEO'su AMG patronu Tobias Moers oldu!

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Aston Martin'in yeni CEO'su AMG patronu Tobias Moers oldu!
Ekleyen:
, Editör
26 May 2020 07:38

Motorsport.com'un daha önce duyurduğu üzere Aston Martin markasının yeni CEO'su AMG patronu Tobias Moers oldu.

Aston Martin, son yıllarda dönem dönem finansal krizlerle boğuştu ve son aylarda işler beklendiği gibi gitmeyince, ilk büyük yönetim değişikliği gerçekleşti.

Andy Palmer, uzun süredir şirket CEO'suydu ancak şirketin yeni hissedarı Lawrence Stroll'ün isteğiyle istifasını verdi. Bu istifa, Aston Martin yönetim kurulu tarafından kabul edildi.

Yönetim Kurulu, bugün yaptıkları açıklamada Palmer'ın CEO'luk görevinden istifa ettiğini ve yerine yeni Tobias Moers'in atandığını açıkladı. 54 yaşındaki Moers, AMG'nin patronu konumunda yer alıyordu.

Açıklamaya göre Moers, yeni görevine 1 Ağustos tarihinde başlayabilecek ve geçiş döneminde bu boşluğu Keith Stanton dolduracak. Stanton, doğrudan yönetim kurulu başkanı Lawrence Stroll tarafından atandı.

Moers, 25 yıldan fazla bir süredir Daimler AG bünyesinde yer alıyor ve 2013'ün Ekim ayından bu yana Mercedes-AMG GmbH'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak görev alıyor. Aynı zamanda Şef Teknik Direktör görevini de üstleniyor.

Moers önderliğinde Mercedes AMG'nin ürün portföyü iki katına çıkarken, satılan AMG ünitelerinin sayısı dört katına çıktı.

Lawrence Stroll, yapmış olduğu açıklamada, "Tobias'ı Aston Martin'de görmekten memnuniyet duyuyorum. Uzun süredir devam eden ve başarılı bir teknik ile ticari ortaklığa sahip olduğumuz Daimler AG'de, uzun yıllara dayanan güçlü bir geçmişi var. Son derece yetenekli bir otomotiv adamı ve kendini kanıtlamış bir iş adamı. Kariyeri boyunca ürün yelpazesini genişletti, marka konumlandırmasını güçlendirdi ve kârlılığı arttırdı. İşletmenin potansiyeline ulaşabilmesi için belirlediğimiz stratejiyi uygularken, Aston Martin Lagonda için doğru lider olacak." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , OTOMOBİL
Editör Kemal Şengül

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