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Formula 1 / Son dakika

Aston Martin'in yeni aracı, Vettel'in sürüş tarzına daha iyi uyabilir

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Aston Martin'in yeni aracı, Vettel'in sürüş tarzına daha iyi uyabilir
Ekleyen:
, Editör

F1-Insider.com'un haberine göre yeni Aston Martin, Sebastian Vettel'e "ihtiyaç duyduğu" sürülebilirliği verebilir.

Sebastian Vettel, Ferrari'de yarıştığı ilk yıllarda çok iyi bir performans göstermesine rağmen geçen yıl pek çok sorunla boğuşmuş ve sıralama turlarında düzenli olarak ikinci bölümde elenmişti.

Vettel, yılı takım arkadaşı Charles Leclerc'in çok gerisinde tamamladı ve yeni sezonda Aston Martin'le yarışacak. Ferrari'nin geçen yıl sahip olduğu SF1000 aracı, genel olarak Vettel'in sürüş tarzına yeterince uymadığı söyleniyordu.

Çünkü Alman pilot, genel olarak aracın arka tarafının daha stabil olmasını isterken, geçen yılki araç tam olarak böyle değildi. Ferrari, tam da bundan ötürü 2021 aracının arka tarafını kuvvetlendirmek amacıyla iki gelişim hakkını da tarafta kullandı.

Ancak Vettel, yeni sezonda burada olmayacak ve tamamen farklı bir araca sahip olan Aston Martin'e geçecek.

Neyse ki Aston Martin de genel olarak arka tarafı "daha stabil" olan araçlar üretiyor.

Speedweek'e konuşan takım patronu Otmar Szafnauer, "Bizimle yarışan tüm sürücüler, aracın arka tarafının daha stabil ve sağlam olmasını istiyor. Tasarımcılarımız, sürücülerin taleplerini karşılamak için her zaman araçta iyi bir dengeye sahip olmaya çalışıyorlar. Yani bu özellikle araçlarımızın DNA'sında var. Elbette bu, Sebastian'a yardım edecek bir şey. Her şey mükemmel giderse bu yıl Sebastian'ın kazanabileceğini bile düşünüyorum." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team

Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Aston Martin

Sebastian Vettel, Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

F1-Insider.com'un haberine göre Vettel, takımla yaptığı koltuk ayarının ardından katıldığı simülatör çalışmalarından sonra son derece mutluydu. Çünkü yeni aracın özelliklerinin kendisine uyduğunu biliyordu.

Son iki yılda stabil bir araca sahip olmayan Vettel, artık her şeyin ayar meselesi olduğunu biliyor ve bu da kendisini mutlu ediyor.

F1-Insider.com'a konuşan Ralf Schumacher de, "Sebastian'ın bütünleşebileceği bir aracı varsa, ona tekrar güvenebilirsiniz. Her şey ayrıntılarla alakalı. Bir araca güvenmek büyük bir fark yaratabilir." derken, bunun frenleme noktası ve gaza daha erken basılması gibi konularda pilota yardım ettiğini düşünüyor.

Aston Martin'e geçişin bir başka artısı ise, Mercedes motorunun sürdürebilirliğinin daha iyi olması.

Schumacher, "Mercedes sadece griddeki en güçlü motor olarak değil, aynı zamanda en sürülebilir motor olarak da biliniyor." dedi.

Eski F1 pilotu Marc Surer de, "Vettel gibi sürücüler, fren yaparken ve hızlanırken ne yaptıklarını hissetmek istiyorlar. Bunda bir motorun duyarlılığı önemli bir rol oynuyor."

"Şahsen Hamilton ve Vette'in sürüş tarzının benzer olduğunu düşünüyorum ve Mercedes motoru, Lewis için özel olarak tasarlanmış durumda." dedi.

Aston Martin, yeni aracını 3 Mart'ta tanıtacak.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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