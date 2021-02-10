Aston Martin'in Vettel'in yeni aracı için verdiği ipuçları

Bu bilgi, Aston Martin'in takım patronu Otmar Szafnauer'in Sky Sports F1 ile olan röportajında ortaya çıkmıştı.

Racing Point'ten Aston Martin'e dönüşen takım, dört kez Dünya Şampiyonu Sebastian Vettel'in kendilerine katılmasıyla oldukça heyecanlı.

Szafnauer, "Normalde sahip olduğumuz gelişim serbestliğine sahip olmayacağız, bu yüzden düşük eğim felsefesi aynı kalacak."

"Aracın felsefesi devam edecek olsa da, araçta çok fazla yeni parça olacak, çok fazla aerodinamik gelişim parçası ve hatta yeni bir şasi olacak. Bu açıdan, araç geçen seneye benzer olsa da, büyük ölçüde yeni olacak." demişti.

Gelişimin dondurulması ve jeton sistemi, bütçeleri düşürmek ve normalde 2021 için planlanan ancak 2022'ye ertelenen araçların gelişimine yardımcı olmak için geçen sene FIA tarafından getirilmişti.

Bu kural kapsamında aracın temel donanımı geçen senenin aynısı olacak. Buna rağmen, her bir takımın 2020'de pek iyi olmayan alanlarda çok geride kalmaması için jeton sistemi getirildi.

Aston Martin, kendilerine verilen 2 jeton hakkını şasi üzerinde harcamaya karar vermiş gibi görünüyor.

B-B çizgisi şeklinde ayrılan yaşam hücresi, iki bölümden oluşuyor. Bu bölümlerin her birinde 2'şer jeton harcanabiliyor. Yani izin verilen jetonla sadece birisinde değişiklik yapılabiliyor.

Öyle olduğu için Aston Martin, geçen sene aldıkları kararın aksine yaşam hücresinin arka bölümünde değişiklik yapacak gibi görünüyor.

Racing Point RP20'nin sidepod bölümündeki Yan Darbe Koruma Direkleri, Mercedes W10 gibi sidepod girişinin üzerinde yer alıyordu. Ferrari 2017'de düşük konumlandırılmış yan darbe koruma direklerine geçiş yapmıştı ve ardından birçok takım bu tasarıma geçiş yaptı. Bu tasarımda kaza barı düşük konumlandırılırken hava girişi bu parçanın üzerine alınmıştı. Mercedes 2020 aracında bu felsefeye geçiş yaparken, Mercedes'in 2019 aracına benzer bir araç hazırlayan Racing Point, yüksek kaza barı, düşük hava girişi tasarımına sahip tek takım olarak kaldı.

Sidepoddaki yan darbe koruma barlarını düşük konumlandırma kararı, genellikle aerodinamik temellerle alınıyor ancak bunu yaparken sidepod içerisindeki soğutma çözümlerinin pozisyonlarının değiştirilmesi gerekiyor.

Takım geçen sene Mugello'ya getirdiği büyük güncelleme paketinde sahip olduğu yeni sidepod tasarımı için (sağ resim) ciddi zaman ve kaynak harcamıştı.

Racing Point, daha az soğutma gereksinimine sahip daha verimli olan AMG M11 güç ünitesinden faydalanabilmek için bu büyük değişikliği yapmıştı. Bu kapsamda Racing Point, sidepod bölgesinde W10'un temel tasarımına sahip olmaktan uzaklaşarak yeni bir tasarıma geçiş yapmıştı.

Bu seneki tasarım şüphesiz bu prensip üzerinden devam edecek. Takım hem geçen seneki karoserinden ve Mercedes HPP'nin yeni güç ünitesinden, hem de 2019'daki düşük konumlandırılmış kaza barı tasarımından (alt resim) faydalanacak.

Racing Point RP19, sidepod Fotoğraf: Giorgio Piola

Aston Martin, daha doğrusu Racing Point geçen sene jeton haklarıyla ilgili tartışmanın ortasında kendisini bulmuştu. 2019 parçalarını kullanan Racing Point ve AlphaTauri jeton hakkı kullanmadan Mercedes ve Red Bull'un 2020 parçalarını kullanabilecekti.

Yani Aston Martin ve AlphaTauri, bu sene tedarikçi takımlardan 2020 vites kutusunu jeton hakkı kullanmadan alabilecekti. AlphaTauri bu yolu takip etmeyecek ancak Aston Martin bu avantajı kullanacak gibi duruyor.

Mercedes AMG F1 W11 arka süspansiyonu Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes'in 2020 aracı W11'de yeni bir geometriye sahip yenilikçi bir arka süspansiyon vardı. Arka süspansiyonun alt kolu daha yüksek ve normalde olan pozisyonundan yani kaza yapısından çok geride konumlandırılmıştı.

Bunun ana nedeni, her zaman olduğu gibi mekanikten ziyade aerodinamik sebeplerdi. Bu değişiklikle süspansiyon kolu, difüzöre giden kanalda hava akışının daha iyi yönlendirilmesini sağladı.

Bu arada difüzör tavanının, çarpışma yapısının ve dişli kutusunun alt tarafını karşılayacak şekilde yükseltildiği noktadaki hava akışı darboğazını azaltmak için iç bağlantı noktası yükseltildi.

Böylece 2019'da benzer nedenlerden dolayı çekme kolunun iç bağlantı noktasını kaldırmasına benzer bir yol takip edildi.