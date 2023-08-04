Aston Martin'in sorunları, Montreal'e getirilen güncellemeyle alakalı olabilir
Aston Martin'in son yarışlardaki gerilemesi, araca getirilen güncellemelerin ters etki yaratmasından kaynaklanıyor gibi görünüyor.
Fernando Alonso Haziran ayındaki Kanada Grand Prix'sini ikinci sırada tamamlayarak, kendileri adına sezonun en iyi sonucunu tekrarlamıştı.
Fakat Aston Martin'in bu güçlü performansı, o yarışın ardından düşmeye başladı ve Alonso sonraki dört yarışta hiç ilk dörde giremedi.
Belçika Grand Prix'sinden önce konuşan takım patronu Mike Krack, takımın araç gelişim yönünü seçerken hata yaptığını ve bu nedenle sonuçların düşüşe geçtiğini belirtmişti.
İtalyan Form1a.uno, takımın rekabet gücündeki düşüşün esas olarak Kanada'da kullanılmaya başlanan güncellemelerden kaynaklandığını öğrendi.
Form düşüşündeki temel etken, daha fazla yere basma gücü üreten taban gibi görünüyor. Bu güncelleme aracın dengesini değiştirdi ve AMR23'ü çok daha hassas bir araç yaptı.
Sonuç olarak mühendisler, araç için en uygun ayarları bulmakta zorlanmaya başladı. Sezonun ilk yarışlarında ise durum tam tersiydi. Araç neredeyse piste ilk çıktığı andan itibaren rekabetçiydi.
Oysa artık doğru ayarları bulmak için pistte çok fazla zaman ve çaba harcanması gerekiyor.
Aston Martin, aracın hassasiyetini azaltmak amacıyla yeni güncellemeler hazırlıyor ancak yaz arasında iki hafta boyunca fabrikalar kapatılacağı için, tüm çalışmaların uygulanması vakit alacak.
Bundan dolayı güncellemelerin hangi yarışa geleceği belirsiz.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
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