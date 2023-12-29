Aston Martin'in son teknoloji fabrikasının inşası devam ediyor

Silverstone'daki yeni Aston Martin F1 fabrikasının inşası devam ediyor ve takımın bir kısmı yeni binalara taşınmış olsa da, tesislerin tamamı henüz inşa edilmedi.

Takım, yılın bitimine birkaç gün kala çalışmaların ilerleyişi hakkında rapor vermeye ve gelecek planları hakkında konuşmaya karar verdi.

Bu amaçla söz yine yeni Aston Martin fabrikasının inşasından sorumlu proje müdürü Guy Austin'e verildi.

Austin, "En son yazın konuşmuştuk, şimdi Aralık ayındayız ve yeni rüzgar tünelimizin kurulacağı Bina 3'ün önünde duruyorum. Rüzgar tünelinin kendisi Eylül 2024'te inşa edilecek fakat 8 Ocak'ta model üretim kısmı buraya taşınacak."

"Yaz aylarından bu yana Bina 2'nin inşasında büyük ilerleme kaydedildi. Oradaki çalışmalar da bitiş çizgisine yaklaşıyor ve Ağustos ya da Eylül gibi tamamlanacak. Sonuç olarak, her şey oldukça iyi şekilleniyor.

"Önümüzdeki haftalarda ve aylarda Bina 2'nin inşasında neler olacağını size anlatacağım. En son buraya geldiğimizde temel çalışmaları devam ediyordu fakat şimdi binanın tüm yapısı hazır ve çatı yapıları zaten kuruldu. Zemin katta betonlama çalışmaları devam ediyor ve bu açıdan yapılması gereken her şey yapıldı. Otoparkın inşaatına da çoktan başladık."

Fotoğraf: Aston Martin Racing Aston Martin Silverstone factory rendering

"Bina 1'de olduğu gibi burada da tüm bina boyunca uzanan bir tür orta cadde olacak. Çatı cam olacak, böylece tıpkı ilk binada olduğu gibi binanın içine gün ışığı girecek. Mimari fikir açısından bu binalar arasında pek çok benzerlik var."

"Bina 2, çalışanlar için gerekli tüm donanıma sahip bir spor salonu da dahil olmak üzere birçok farklı işlev için tasarlandı. Ayrıca spor salonu gibi yüksek tavanlı bir restoran olacak ve bir sonraki katta çeşitli ofisler, personel için bir bistro ve çalışanların özel olarak yemek yiyebileceği odalar olacak."

"Aynı binada sürücülerin antrenman yapabilmesi için yeni bir simülatör kurulacak ve bu alandaki hazırlık çalışmaları halihazırda devam ediyor. İkinci bina büyük ölçüde personelimizin boş zamanlarında kullanabilmesi için konforlu koşullar yaratmayı amaçlıyor."

"Her üç bina da geçitlerle birbirine bağlanacak ve bunlardan ilkinin, ikinci ve üçüncü binalarla montajına Noel'den önce başlandı."

"Bu geçişler, personelin yağmurda veya soğukta dışarı çıkmak zorunda kalmadan bir binadan diğerine geçmesine olanak tanıyacak. Ayrıca tüm departmanlar arasında hızlı bir iletişim de sağlayacak"

"Zemin kat açık alan olarak düzenlenecek ve 120 çalışanı barındırması planlanıyor. Ancak burası Bina 1'de bulunan insanlar tarafından da kullanılacak."

"Bina 2 ve 3 için elektrik üretecek güneş panelleri şimdiden sipariş edildi ve önümüzdeki yıl teslim edilecek. Bu paneller her üç binanın da çatısına kurulacak ve yaklaşık 0,5 megawatt elektrik üretecek." dedi.