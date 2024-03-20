Aston Martin'in sıralama ve yarış arasındaki güç dengesi 2024'te neden değişti?

Aston Martin geçen yıl, Fernando Alonso'nun ilk sekiz Grand Prix'de altı podyum elde etmesiyle, sıralamalara kıyasla yarışlarda daha iyi olan bir araçla sezona başlamıştı.

Daha sonra takım, rakiplerinin daha dik bir eğri çizmesine kıyasla 2023 makinesinin gelişimini sürdürmenin daha zor olduğunu gördü ve takımlar şampiyonasında beşinciliğe geriledi.

Bu tablo kış boyunca pek değişmedi ve Aston Martin Bahreyn ve Suudi Arabistan'da en hızlı beşinci takım olarak göründü.

Formula 1'in göreceli oyununda Aston'un gerilemesi belki de Silverstone takımının yanlış yaptığı herhangi bir şeyden ziyade Mercedes ve özellikle Ferrari'nin yarış donanımında oyunlarını yükseltmesinden kaynaklanırken, McLaren de 2023'ün ikinci yarısındaki büyük güncellemelerini doğruladı.

Ancak bu yılki AMR24'ün sıralama turlarında doğrudan rakipleriyle başa baş gidebildiği ancak geçen yılki tablonun tam tersi olarak yarışta geriye düştüğü görülüyor.

Suudi Arabistan'daki sıralamalardan sonra konuşan Alonso, "Bahreyn'de, uzun sürüşteki tempoya kıyasla tek turda kesinlikle daha hızlıydık. Bu yıl uzun turlarda ve yarış temposunda zorlandığımıza dair bir eğilim var." demişti.

Yarış dışı kalan Lance Stroll ikinci bir veri noktası sunmazken, Alonso altıncılıktan dokuzunculuğa gerilediği Bahreyn'e kıyasla Cidde'de daha iyi bir performans sergiledi.

Alonso yarışı McLaren pilotu Oscar Piastri'nin hemen arkasında beşinci sırada bitirmesinin ardından, "Mercedes ve McLaren'i karşılaştırdığımızda hâlâ 0.2-0.3 sn geride kalıyoruz. Red Bull ve Ferrari'yi karşılaştırdığımızda ise belki biraz daha fazla, ancak sıralamalarda oldukça yakın görünüyoruz." demişti.

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Cidde yarışından önce konuşan Aston'un performans direktörü Tom McCullough, takımın sıralama ve yarış hızı arasındaki dengenin neden değiştiğini hâlâ araştırdığını söyledi, ancak daha sonra yarışta doğrulanan bazı ipuçları verdi.

McCullough, "Tarihsel olarak güçlü bir şekilde yarışıp sıralamalarda daha fazla zorlandığımız bir durumdayız. Bu aracın özelliklerine bakarsak, aerodinamik olarak bizim için oldukça farklı bir araç."

"Ondan en iyi şekilde nasıl yararlanacağımızı öğreniyoruz. Bu hafta sonuna uzun turları iyileştirmeye çalışmak ve nerede sıralandığımız konusunda çok fazla endişelenmemek stratejisiyle yaklaştık; mühendislik odağımız yarışta arka lastiklerine iyi bakan bir araca sahip olmaya çalışmak ve bununla nasıl sıralama geçireceğimizi görmekti." dedi.

Ancak yeni paketini optimize etmenin, ayrıca düşük ve yüksek yakıt yükleri arasında bir sürüş yüksekliği uzlaşmasına varmanın yanı sıra, Aston'un nispeten daha iyi sıralama formunun arkasındaki faktörlerden biri, Red Bull'un tasarımından ne kadar kazanç sağladığını gördükten sonra DRS'nin verimliliğini artırmak oldu.

DRS'nin sıralamalarda serbest olduğu ve hem Bahreyn hem de Cidde'nin Corniche pistinde bu türden üç bölge bulunduğu için, bu konuda yapılacak iyileştirmeler tek turda büyük fayda sağladı.

AMR24, Cidde'de DRS açıkken düzlüklerde yaklaşık 19 km/s, Bahreyn'de ise 20 km/s daha hızlıyken, geçen yıl fark 12 ila 15 km/s arasındaydı ve bu da onu Red Bull ve Ferrari gibilerinin yaptıklarıyla daha uyumlu hale getirdi.

McCullough, "Aracın verimliliği, DRS düğmesi. Red Bull'un ne kadar güçlü olduğunu gördüğümüz için geçen yıl üzerinde gerçekten çok çalıştığımız bir şeydi. Pek çok insan DRS düğmesine bastığınızda çok daha fazla sürtünme azaltacak bir çözüm bulmaya çalışarak bu konuya iyice baktı."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"İyi sıralama yapmamızın nedenlerinden biri de bu, çok güçlü bir DRS'miz var. Geçen yıl ve bu yıl neredeyse aynı rüzgar yönü ve rüzgar hızında yapılan sıralamalar arasındaki farka bakıyordum, fark oldukça büyüktü. Bu sayede çok fazla tur zamanı kazandık." dedi.

Alonso'nun cesaret verici yarış sonucu, sınırlı stratejik seçeneklere sahip bir pist pozisyonu yarışına rağmen, Aston'un yarış odaklı ayar seçimlerinin işe yaradığını doğruluyor gibiydi.

Ancak Silverstone ekibi için asıl sınav, 2023'te yapamadığını başarıp başaramayacağı ve pist dışı gelişim yarışında hızını koruyup koruyamayacağı olacak.

McCullough, "Bu yıl aerodinamik açıdan farklı bir felsefeye geri döndük ve kendimizi geliştirmeye devam etmek için bu platformu sağlamaya çalıştık."

"Şu anda, geliştirme araçlarımızla iyi bir şekilde gelişebildiğimiz bir aşamadayız, bu yüzden bu parçaları mümkün olduğunca çabuk piste çıkarmak ve bu gelişimin devam etmesini sağlamak istiyoruz."

"Bu taraf oldukça iyi görünüyor, ancak sürekli söylediğim gibi, bu göreceli bir oyun. Sadece farkı az az kapatmaya devam etmek, aracı geliştirmek ve gridde ön sıralara yaklaşmak istiyoruz." dedi.