Aston Martin'in Silverstone fabrikası 2025'e hazırlanıyor

Aston Martin ekibi Silverstone'da inşası devam eden yeni fabrikaları hakkında bazı yeni güncellemelerden bahsetti. Devasa altyapı planı çerçevesinde üç yeni binadan ilki tamamlandı.

Ekip personeli son bir kaç aydır birinci binadaki yeni ofislerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şuanki bildirgede Aston Martin ekibi ikinci ve üçüncü binaların nasıl ilerleme kaydettikleri hakkında ayrıntılı bilgi verdiler.

Aston Martin Silverstone factory tour Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Ekip çalışmalarını tamamen fabrikaya odaklamış noktadalar. Aston Martin proje direktörü Guy Austin, 1990'ların başında Jordan'a ev sahipliği yapmak üzere inşa edilen eski fabrikanın artık yıkıldığını ve ikinci bina üzerindeki çalışmaların hızla devam ettiğini açıkladı. Ekip yeni fabrikanın tüm işlevini 2025'in başlarında hissedebileceğini öngördü.

Fabrikanın en önemli güncellemeleri Rüzgar Tüneli ve Simülatörde sunuyor.

İkinci bina özelinde söz etmek gerekirse burası takımın yeni simülatörünün yanı sıra bir personel restoranı, spor salonu ve diğer olanaklara ev sahipliği yapacak. 2024 yılının başlarında açılması planlanan bu simülatörün ardından dikkatler tamamen takımın rüzgar tüneline çevrilecek.

Austin, Aston Martin'in resmi internet sitesine verdiği demeçte, "İkinci binanın temeli çoktan atıldı ve çelik döşemesi için hazır. "dedi ve açıklamalarına şu sözleri ekledi:

"Simülatörümüz inanılmaz derecede gelişmiş olacak. Bu yeni nesil Formula 1 altyapısı ve yakında burada olacak.''

"Üç binamızın her biri birinci kat seviyesinde yükseltilmiş bir köprü ile birbirine bağlanacak ve böylece insanlar öngörülemeyen İngiliz hava koşullarına göğüs germeden her birini geçebilecekler.''

"Bu binaların yapımında kullanılan yüksek tavanlar ve geniş cam bölmeler sayesinde daha sağlıklı ve ilham verici bir çalışma ortamı sağlamak için bol miktarda doğal ışık olacak.'' şeklinde açıklamalarda bulundu.