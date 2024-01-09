Aston Martin'in rüzgar tüneli sonbaharda faaliyete geçecek

Silverstone'daki yeni Aston Martin F1 fabrikasının inşası devam ediyor ve eşin en önemli kısımlardan biri de yeni rüzgar tüneli.

Ekibin bir kısmı yeni binaya çoktan taşındı ve birçok departmanı geçen yıl yeni eve taşınma partisi verdi.

Rüzgar tünelinin bulunduğu Bina 3 tamamlandı ve 8 Ocak'ta model üretim tesisi de taşındı.

Rüzgar tüneliyle ilgili ekipmanın kurulumu ve devreye alınması yılın ilk üç çeyreğinde gerçekleşecek. Sonbaharda da aktif şekilde kullanılması planlanıyor.

Takım, bundan önceki tüm yıllarda Mercedes'in rüzgar tünelini kullanmıştı ancak Aston Martin'in teknik direktörü Dan Fallows kendi aerodinamik çalışmalarını yapabilmenin çok büyük bir fark yaratacağından emin.

Speedcafe'nin aktardığına göre Fallows şunları söyledi: "Kendi rüzgar tünelimiz sayesinde ekstra esnekliğe sahip olduğumuz bir ortamda (Red Bull) çalışma deneyimim oldu."

"Şimdi çok iyi ekipmanlardan oluşmasına rağmen bir rüzgar tünelini başkasıyla paylaşmak zorundayız. Oysa kendi rüzgar tünelimizin olması, normal şasi programına ek olarak araştırma yapmak için de bize daha fazla fırsat veriyor."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Dan Fallows, Technical Director, Aston Martin F1 Team, in a Press Conference

"Bu özellikle yeni araçların aerodinamisini daha iyi anlamak için önemli olacak. Örneğin, 2026 teknik düzenlemelerine geçtiğimizde, bu tür araştırmalar yaptığımız çalışmaların büyük bir bölümünü oluşturacak."

"Önümüzde çok ilginç bir dönem var, çünkü yapmak istediğimiz pek çok proje var, ancak şu anda Mercedes rüzgar tünelinde çalıştığımız için bunu yapacak zamanımız yok."

"Araştırma departmanlarımız şu anda kelimenin tam anlamıyla heyecanla yanıp tutuşuyor - herkes yeni rüzgar tünelinde çalışmak için çok hevesli. Tek soru, her hafta bu araştırmaya ayrılacak saat sayısının tüm projelerle ilgilenmek için yeterli olup olmayacağı."

"Her iki durumda da bu bizim için büyük bir adım olacak. Rüzgâr tünelinin yıl sonuna doğru tamamen faaliyete geçeceğini düşünüyorum."

"Bu tür ekipmanların kaçınılmaz olarak ince ayarlarının yapılması gerekiyor. Normal gelişim programımızı yürütebilmemiz için olması gerektiği gibi çalıştığından emin olmalıyız. Bu nedenle, yeni ekipmanın gerekli hazırlığa sahip olmasını sağlamak için bu çalışmaya maksimum özen göstereceğiz."

"Açıkçası, ne kadar erken kullanmaya başlarsak o kadar iyi olacak ve bunun faydalarını da önümüzdeki yıllarda göreceğiz." dedi.