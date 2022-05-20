Aston Martin'in Red Bull ile benzerliğini araştıran FIA, herhangi bir ihlal bulamadı

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Aston Martin, Barselona'ya getirdiği B versiyon AMR22 ile gündemi epey karıştırdı ve şu anda gözlerin üzerine çevrildiği takım konumunda.

Silverstone merkezli ekip, ilk konseptte çok fazla sorun yaşadı ve bu nedenle uzun süredir Barselona'ya getirdiği konsept üzerinde çalışıyordu.

İngiliz ekip, bu konseptte şu ana kadar dalgalanmayı en az yaşayan Red Bull'la benzer bir yöne doğru gitti. Avusturyalı ekiple neredeyse aynı sidepod tasarımına sahip olan Aston Martin'i bu alanda çıplak gözle Red Bull'dan ayırt etmek kolay değil.

Hal böyle olunca Aston Martin için "Yeşil Red Bull" benzetmeleri yapıldı ve FIA'nın bu açıdan ne yapacağı merak konusuydu.

FIA, konseptleri inceledikten sonra herhangi bir yaptırıma ihtiyaç duymadı çünkü ortada herhangi bir ihlal bulunamadı.

Açıklamada şöyle denildi: "FIA, yarıştan önce Aston Martin'in İspanya Grand Prix'si için planladığı güncelleme üzerinde rutin bir kontrol gerçekleştirdi."

"Aston Martin'in bazı açılardan rakip bir aracın tasarımına benzediği açık. FIA bu nedenle, teknik düzenlemelerin 17.3. maddesine, özellikle 'Tersine Mühendislik' yapılıp yapılmadığına ve fikri mülkiyetin yasa dışı olarak devredilip devredilmediğine ilişkin bir soruşturma başlattı."

"Her iki takım da bu soruşturma sırasında FIA ile tam bir işbirliği yaptı ve ilgili tüm bilgileri sağladı. CAD kontrollerini ve Aston Martin gelişim sürecinin ayrıntılı analizini içeren soruşturma, herhangi bir ihlal gerçekleşmediğini doğruladı."

"Bu nedenle FIA, Aston Martin'in aerodinamik güncellemelerinin yönetmeliklere uygun olduğunu düşünüyor."

Red Bull'un kopyalanması, daha önce Red Bull Racing'da aerodinami şefi olarak görev yapan Dan Fallows'un geçişinden sonra yaşandı ve bundan ötürü kafalarda soru işaretleri oluştu.

Temel fikir, geçtiğimiz aylarda Lawrence Stroll'ün ekibine katılan Fallows'un bilgi aktarmış olabileceği yönündeydi. Bunu yapmak yasal olarak yasak ve Aston Martin bu tarz önerileri kabul etmiyor.

FIA da bu açıdan herhangi bir ihlal tespit etmemiş durumda.