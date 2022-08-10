Aston Martin'in radikal arka kanat tasarımının teknik sonuçları

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Takımlar büyük ölçüde kurallardaki niyeti takip etmiş olsalar da yine de bazı yenilikçi yaklaşımlar olmadı değil. Tasarımcılar şartları zorlayarak ve kuralları farklı bir şekilde yorumlayarak, farklı çözümler bulmayı başarıyorlar.

Bu konuda Aston Martin yaz tatilinden önce çıkardığı arka kanat tasarımıyla tartışmaları başlattı. Aston Martin'in yeni arka kanat kenar plakası, ana planya ve üst planyadan kenar plakasına geçiş bölgesindeki kıvrımlı bölümü aşmayı başardı.

Aston Martin AMR22 rear wing Photo by: Uncredited

Kural koyucular, bu bölüm için yazdıkları maddeye hem estetik, hem de aerodinamik açıdan yaklaşmışlardı. Yeni tasarım, geleneksel köşeli tasarıma göre daha çekici dururken aynı zamanda o bölümdeki karmaşık yapıyı engelleyecek ve girdapların oluşturduğu kirli hava azaltılmış olacaktı.

Aston Martin'in yeni arka kanat tasarımı ise eski kurallara göz kırpıyor. Kenar plakasının ön kısmı, ana planyanın üstüne gelecek şekilde uzatılmış. Bu, iki bölüm arasında inanılmaz derecede sert akış koşulları gerektirmeden bir bağlantı kurulmasını sağlamış.

Kesme işaretine benzeyen ve kanadın iç kısmına doğru uzanan üst bölüm, büyük ölçüde yarıçap ve süreklilik kurallarını karşılamakla ilgili olsa da aynı zamanda tasarımcıların genel hedeflerine ulaşabilmeleri için optimize edilmiş.

Aston Martin AMR22 rear wing endplate Photo by: Uncredited

Böylesi karmaşık bir tasarımı araca ekleyip çalıştırmak bir gecede olacak iş değildi. Takım sadece tartışmalı kanadı beklendiği gibi çalıştırmak için çabalamadı, aynı zamanda takımın Performans Direktörü Tom McCullough'un açıkladığı gibi, kurallara uygun olduğunu kanıtlamak için FIA'nın çok sayıda incelemesinden geçmek zorunda kaldı.

McCullough, "FIA ile ilk iletişimimizden onay alana kadar birçok ay geride kaldı. Onay aldıktan sonra, tasarlayıp üretim sürecine geçtik ve sonrasında yarış hafta sonu öncesinde tasarımlarımızı onaya sunduk."

Ve yine, FIA bu tasarımdan memnun kalmalıydı ve sonunda kaldılar. Bunun sonucunda tasarımı araca ekledik." dedi.

Aston Martin AMR22 rear wing endplate Photo by: Uncredited

Bu tasarım her ne kadar Macaristan GP hafta sonunda ölçülebilir performans artışı sağlamış olsa da, bütçe sınırının etkileri ve Aston Martin'in daha öncesinde, sezon boyunca kullanmayı planladığı kanatları üretmesi nedeniyle, bu kanadın her yarış hafta sonunda kullanılması beklenmiyor.

McCullough, "Şimdiden her duruma uygun kanat setlerine sahibiz. Bu kanatların çoğunu, pistlerde sunacakları verimlilik seviyesine göre kullandık. Öyleyse gidip bunları yeniden mi yapacağız?" dedi.

Bu konuyla alakalı bir diğer ilginç soru, Macaristan GP'nin ardından kim Aston Martin'in ayak izini takip edecek ve buna benzer bir çözüm üretecek? Bu tasarım; diğer takımlara ve ellerindeki hazır arka kanat tasarımlarıyla oluşturdukları hedeflerine hitap ediyor mu?

İkinci olarak, takımların ilk simülasyon çalışmalarını yapmasının ardından - takımların çoğu bunu kesinlikle yapacaktır - bu tasarım daha fazla optimizasyonu ve bunun gerektirdiği kaynakları garanti etmek için gerekli performans artışını sağlıyor mu?

Üçüncüsü, hali hazırda bütçe sınırı konusunda sıkıntılar yaşanırken, takımların bu tasarıma kaynak ayırmalarına değecek mi?

Son olarak ve en önemlisi, FIA bu konuda devreye girip 2023 için bu tasarımı yasaklayacak mı?

Takımların bu tasarım üzerinde çalışıp kendi çözümlerini üretme kararında en çok bu faktörün etkisi olacak gibi duruyor.