Aston Martin'in radikal arka kanadını kullanıp kullanamayacağını "para" belirleyecek

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Silverstone merkezli takım, yaz arasından önceki son yarışta aracına eklediği yeni arka kanat tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmişti. 2022 kurallarında arka kanat ana planyasından kenar plakasına geçiş bölümü daha kıvrımlıyken, Aston Martin farklı bir yorumlamayla daha geleneksel, köşeli bir tasarım hazırlamayı başarmış.

Takım her ne kadar bu tasarımla aracına daha fazla yere basma gücü eklemeyi hedefliyor olsa da, bu tasarımın 2022 kurallarında planlanan hedefin aksine bir çözüm olduğu ve arka tarafa kirli hava yönlendireceği söyleniyor.

Aston Martin, Macaristan GP hafta sonundaki değişken hava şartları nedeniyle yeni kanadı pek anlayamazken, çözümü diğer yarışlarda değerlendirmek istediğini açıkladı.

Bu tasarım her ne kadar sürüklenmeyi olumsuz etkilemeden araca daha fazla yere basma gücü ekliyor olsa da, takım onu tüm yarışlarda kullanabileceğinden emin değil. Bunun sebebi takımın bütçe sınırını aşmaya yakın olması ve o tasarımı tüm arka kanat tasarımlarına uyarlayabilecek maddi duruma sahip olduğundan emin olmaması.

Aston Martin F1 takımının Performans Direktörü Tom McCullough, "O konuda bütçe sınırı devreye giriyor."

"Şu ana kadar yaptığımız, her duruma uygun kanatlarımız var. Pist verimliliklerine göre şu ana kadar onların çoğunu kullandık. Bu açıdan gidip onları yeniden yapma konusunda para devreye giriyor." dedi.

Aston Martin AMR22 rear wing Photo by: Uncredited

McCullough, yeni arka kanat konseptinin sadece yüksek yere basma gücü gerektiren pistler için olmadığını, aracın sürüklenme seviyesini arttırmaması nedeniyle her yerde kullanılabileceğini söyledi.

McCullough, "Bu verimli bir kazanç. O, farklı kanat açılarına bağlı olarak kullanılabilir. Yani bizi bu konuda etkileyen tek şey bütçe sınırı mevzusu." dedi.

Bütçe sınırı konusu, takımların gelişim programlarını da etkiliyor. McCullough, rüzgar tünelinde bazı iyi fikirlerinin olduğunu ancak şu anda o fikirleri hayata geçirmenin aşırı pahalı olacak olması nedeniyle onları muhtemelen 2023 aracına ekleyeceklerini söyledi.

McCullough, "Şu anda 2023 aracını geliştirme sürecindeyiz. Daha büyük parçaları düşünürsek, örnek olarak bir kanadı verebiliriz, ön kanat ya da burun da olabilir, kaza testine girebilir ve farklı felsefeye geçebilirsiniz ancak bu çok fazla paraya mâl olur. Bu yüzden bekleyebilirsiniz."

"Ne kadar paraya mâl olacağını, ne kadar paraya sahip olduğunu görmeniz gerek. Kendimize bir gelişim bütçesi ayırdık ancak şu ana kadar çok fazla güncelleme yaptık ve aracı çok fazla değiştirdik." dedi.