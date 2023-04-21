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Aston Martin'in podyumları, Lawrence Stroll için yeterli değil

Aston Martin F1 Takım Patronu Mike Krack, 2023'ün başında elde ettikleri art arda 3 podyum sonucunun, takımın sahibi Lawrence Stroll için yeterli olmadığını söyledi.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Alex Kalinauckas
Aston Martin'in podyumları, Lawrence Stroll için yeterli değil

2022'yi yedinci sırada bitirdikten sonra Aston Martin, bu yıl Fernando Alonso'nun arka arkaya üç podyumu sayesinde üç yarışın ardından takımlar şampiyonasında ikinci sıraya yükselerek büyük bir sıçrama yaptı.

Bu, bir F1 takımı için yıllardır görülen en büyük gelişme oldu ancak Stroll'ün hedefleri çok daha ilerilere uzanıyor.

Kanadalı milyarder, eski Red Bull aero şefi Dan Fallows da dahil olmak üzere rakip takımlardan en iyi yetenekleri toplayarak önümüzdeki birkaç yıl içinde dünya şampiyonlukları için savaşacak bir takım kuruyor.

Takımın büyük çaplı yeniden yapılanması, ilk aşaması önümüzdeki ay açılacak olan, 200 milyon sterlinlik yeni bir son teknoloji ürünü Silverstone genel merkezinin inşasıyla kendisini gösteriyor.

Krack, Stroll'ün takımın 2023'teki gelişimini takdir etmesine rağmen, daha fazlasını talep etmek için hiç vakit kaybetmediğini söyledi.

Motorsport.com'un takımın başarısı hakkında Stroll'ün ne tepki verdiğini sorması üzerine Krack, "Bu oldukça kolay. Lawrence'ın misyonu oldukça açık. Bize 'Bir sonraki yarışı ne zaman kazanacağız?' demekte hiç gecikmedi." 

"Açıkçası bir adım attığımız için mutlu ama bu onun tutkuları için yeterli değil."

"Lawrence ile ilgili iyi olan şey, nerede durduğunuzu bilmenizdir. O daha fazlasını istiyor ve biz de daha fazlasını sunmak zorunda kalacağız." şeklinde cevap verdi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, on the podium

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, on the podium

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Aston Martin'in yeniden dirilişi, hayal kırıklığı yaratan bir başlangıcın ardından hemen büyük adımlar attığı 2022 sezonunda başladı.

Takımın bu sezon benzer bir gelişim hızını sürdürüp sürdüremeyeceği sorulduğunda Krack, "Geçen yıl aracı önemli ölçüde geliştirmeyi başardık. Bu yıl daha yüksek bir temelden başladık, bu yüzden geçen yılki kadar kolay olmayacak."

"Ancak bulunduğumuz yerde kalmak istiyorsak ilerleme kaydetmeliyiz çünkü hiçbir şey yapmasak bile geriye gideceğiz."

"Araca performans güncellemeleri getirebileceğimizden oldukça eminim ancak bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Verimli olup olmadığı konusunu zamanla göreceğiz."

"Bence kabaca ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve çalışmalar şimdiden başladı." dedi.

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