Formula 1 Amerika GP

Aston Martin'in planı 2028'de Red Bull motoruna geçmek olabilir

Honda'dan umduğunu bulamayan Aston Martin'in 2028'de Red Bull motoruna geçebileceği iddia edildi.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 22 Eki 2026 08:31

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Joe Portlock / Getty Images

Honda'nın bu yıl performans ve verimlilik açısından diğer üreticilerden ciddi şekilde geride kaldığı ortaya çıktı. Bundan dolayı da Aston Martin F1’in sahibi Lawrence Stroll’ün sabrının tükenmek üzere olduğu düşünülüyor.

Yaz aylarında Silverstone merkezli ekibin yeniden Mercedes ile iş birliğine dönebileceği konuşuluyordu. Ancak şimdi farklı bir senaryo gündemde. Fakat BBC Sport gazetecisi ve Fernando Alonso’nun biyografisini kaleme alan Andrew Benson’ın ilk kez dile getirdiği iddiaya göre Aston Martin, 2028 sezonunda Red Bull Ford motoru kullanabilir.

İddiaların merkezinde, 2027 sezonu öncesinde gerçekleştirilecek kış testleri yer alıyor. Şubat ayının sonunda yapılması planlanan testlerde Honda’nın güç üniteleriyle ilgili sorunlar devam ederse Lawrence Stroll’ün harekete geçerek 2028 sezonu için yeni bir motor tedarikçisiyle görüşmelere başlaması bekleniyor.

İspanyol gazetesi Marca’nın haberine göre Honda, gelecek yıl güç ünitesinin en az 50 beygir daha güçlü olacağını vadediyor. Ancak Japon üretici, geçtiğimiz yaz döneminde de motor performansında önemli bir artış sağlayacağını açıklamıştı. Buna karşın yapılan geliştirmeler sonucunda elde edilen kazanımın en fazla 15 beygirle sınırlı kaldığı ortaya çıktı. Bu durum, Aston Martin cephesindeki endişeleri daha da artırıyor.

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Motor Tedarik Kuralları Ne Diyor?

Andrew Benson, olası bir motor değişikliğini değerlendirirken Formula 1’in güç ünitesi tedarikine ilişkin düzenlemelerine de dikkat çekiyor. Kurallar, motor üreticilerinin müşteri takımlara da güç ünitesi sağlamakla yükümlü olduğunu belirtiyor. Üreticiler bu zorunluluktan yalnızca şampiyonadaki ilk yıllarında muaf tutuluyor.

Mevcut durumda müşteri takımı bulunmayan yalnızca iki üretici var: Başlangıçta Aston Martin’e özel tedarikçi olarak planlanan Honda ve Audi. Red Bull Ford motoru ise Red Bull’un iki takımında da kullanılıyor.

Kurallara göre, herhangi bir takımın motor tedarikçisi olmadan kalması durumunda, en az sayıda müşteri takımına sahip üreticinin bu takıma motor sağlaması gerekiyor. Elbette böyle bir değişikliğin hayata geçirilmesi, ilgili taraflar arasında yürütülecek görüşmelere bağlı.

Şu an itibarıyla Formula 1’de hiçbir takımın motor tedarikçisini değiştirmeye yönelik resmî bir planı bulunmuyor. Buna rağmen Aston Martin yönetiminin perde arkasında olası alternatifleri değerlendirmeye başlamış olması ihtimal dahilinde.

Mercedes’in hâlihazırda çok sayıda müşteri takıma motor sağlaması, Red Bull Powertrains seçeneğini daha dikkat çekici hâle getiriyor. Üstelik Mercedes’in takım patronu Toto Wolff, geçmişte müşteri takımlarının sayısını azaltmak isteyebileceklerine dair sinyaller vermişti.

Bu nedenle Honda ile yolların ayrılması durumunda Red Bull, Aston Martin için güçlü bir alternatif olabilir. Ancak henüz taraflardan herhangi biri bu iddialar hakkında resmî bir açıklama yapmış değil.

Lawrence Stroll

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Aston Martin’in karar vermek için fazla zamanı yok

Aston Martin’in sezonun geri kalanında yaşayacağı sorunlar ve Lawrence Stroll’ün Honda ile iş birliğinin ilk yılından duyacağı memnuniyetsizlik, böyle bir değişikliğin gerçekleşme ihtimalini etkileyebilir.

Honda Racing Corporation’ın da durumun farkında olduğu ve sorunları gidermek için elinden geleni yapacağı tahmin ediliyor. Ancak Japon üreticinin kısa sürede ne kadar ilerleme kaydedebileceği belirsizliğini koruyor.

Üstelik Aston Martin’in 2028 sezonunda kullanacağı şasinin geliştirme çalışmalarına en geç gelecek yaz başlaması gerekiyor. Bu da takımın motor tedarikçisi konusunda kararını çok uzun süre erteleyemeyeceği anlamına geliyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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