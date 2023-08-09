Aston Martin'in performans düşüşünün ardında FIA'nın gönderdiği mektup mu var?

Aston Martin'de yaşananlar gizemini koruyor. Fernando Alonso'yu ilk sekiz yarışta altı kez podyuma çıkaran bir takım nasıl oldu da Mercedes, Ferrari ve McLaren'ın bu kadar gerisinde kaldı? Gözlemciler, Silverstone merkezli ekibin Kanada'da kullanmaya başladığı güncelleme paketini işaret etmişti: güncellemelerin işe yaramadığı ve geçen yıla kıyasla büyük atılım yapan İngiliz ekibi krize sürüklediği belirtilmişti.

İddialara göre son güncellemeler sonrası aracın dengesi eskisi gibi değil ve araç rüzgara karşı çok hassas.

Diğer tarafta Fernando Alonso Britanya GP'de kullanılmaya başlanan yeni lastikleri işaret ederek, sorunun araçta değil yeni lastiklerde olduğunu ima etti.

İspanyol pilotun sözleri, takım tarafından desteklenmedi çünkü AMR23'ün performans düşüşüyle lastiklerin hiçbir ilgisi bulunmuyordu. Alonso görünüşe bakılırsa dikkatleri, Dan Fallows ve Luca Furbatto tarafından tasarlanan aracın asıl sorunlarından uzaklaştırmaya çalıştı.

Aston Martin AMR23, ön kanat detayı Fotoğraf: Erik Junius

Bakü'de ilginç şekilde FIA'nın ön kanat üzerindeki kontrollerini yoğunlaştırdığı, inceleme sırasında statik kontrollere uyan ancak hız ve yük değiştikçe eğimi değiştirebilen esnek kanatçıklar görüldüğü bildirilmişti.

Bazı takımlar Nikolas Tombazis'ten durumu değiştirmelerini isteyen bir mektup aldı. Bu takımlar arasında güçlü yanlarından birini kaybettiği aşikâr olan Aston Martin de var. Bu da performans düşüşünü açıklıyor.

Bazı söylentilere göre Aston Martin, artık nereye müdahale etmesi gerektiğini anlamış durumda ve AMR23'ün özelliklerine çok uygun bir pist olan Singapur'a yeni bir ön kanat hazırlıyorlar. Bu ön kanat sayesinde takım, sezonun son bölümünde daha güçlü olmayı hedefliyor.

Aston Martin'in araç üstü görüntüleri, aerodinamik yük arttıkça son kanatçığın büküldüğünü ve malzemelerin esnekliğinin, olması gereken tolerans seviyesini çok üstünde olduğunu gösterdi.

FIA'nın bu esneyen kanatları "illegal" ilan etmesinin hiçbir yolu yoktu, çünkü statik kontrollerde kurallara uyuyorlardı. Bunun üzerine FIA teknik ekibi, F1 Teknik Düzenlemelerinin 3.2. 2 Maddesinin olası bir ihlaline vurgu yaptılar.

Maddede şöyle deniyor: "Aracın aerodinamik performansını etkileyen tüm aerodinamik veya dış aksam bileşenleri, Madde 3.3'te tanımlanan referans çerçevesi uyarında katı şekilde sabitlenmeli ve hareketsiz olmalıdır. Ayrıca, bu bileşenler her koşulda düzgün, katı, sert ve devamlılığa sahip olmalıdır."

FIA, bu madde uyarınca harekete geçti ve bu müdahalenin bedelini en ağır ödeyen takım, 2022 sezonunu epey geride bitirerek rüzgar tünelinde daha fazla saat geçirebilecekken ilk altı ayda rüzgar tünelinde yaptığı çalışmaların bir kısmını "çöpe atan" Aston Martin oldu.

Hareketli kanatçıkların tasarımının değiştirilmesinin 'tavsiye edilmesinin' ardından AMR23'ün gelişiminde yavaşlama sürpriz olmamalı. Özellikle de burun kısmındaki -mavi okla gösterilen- desteğin 2021 yılına kadarki araçlarda gayet iyi bilinen Y250'ye benzer bir girdabı üretmek için tasarlandığına inananlar var.

Şimdi Aston Martin'in mühenisleri, yeni kurallara uyan ve eski hızı geri kazandıracak çözümler peşindeler.