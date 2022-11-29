Aston Martin'in oyunu değiştirecek yeni, 200 milyon sterlinlik fabrikası

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Racing Point'in isim değiştirmesinin ardından Aston Martin olarak ilk yılında takım, dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel ile anlaştı ve şampiyon pilot F1 kariyerinin son iki sezonunu Aston Martin'de geçirdi. 2023'te Vettel'den boşalan koltuk, Aston Martin için Alpine'den ayrılacak olan tüm zamanların bir diğer harika pilotu Fernando Alonso tarafından alınacak.

Gridin dört bir yanından mühendislik yetenekleri takıma katıldı. Yıllarca yetersiz bir bütçeyle ağırlığının üzerinde yumruk atan takım artık, gridde ön sıralara yükselebilecek bir kadroya sahip olabilir.

Mart 2021'de Stroll, Aston Martin'in F1 şampiyonluğu için mücadele etmesini hedefleyen beş yıllık bir planın ana hatlarını çizdi ve planın büyük bir kısmı, takımın çalışmalarını yürüteceği, yeni, son teknoloji bir fabrikayı içeriyordu. Geçen Eylül ayında, bir zamanlar takımın selefi olan Jordan'a ev sahipliği yapan Silverstone'daki mevcut fabrikanın etrafındaki 37.000 metrekarelik alana 2023'te hayata geçmesi planlanan fabrikanın temeli atıldı.

Aston Martin Silverstone factory rendering Fotoğraf: Aston Martin Racing

Geçen hafta Motorsport.com; Aston Martin'in yeni fabrikasını ziyaret etmek ve dünya şampiyonlukları mücadelesinde takım için oyunun kurallarını değiştirecek planların nasıl ilerlediğini görmek için seçili medya kuruluşlarıyla bir etkinliğe katıldı.

Silverstone'daki büyük fabrikada ilk temel atıldığında Stroll, yeni Aston Martin fabrikasının Woking'deki McLaren Teknoloji Merkezi ile "Ron Dennis'in yaptığının tersi" olmasını istediğini, yani estetiğe değil işleve öncelik vereceklerini söylemişti.

Fabrika, ilki Mayıs 2023'te tamamlanması planlanan üç parça halinde inşa ediliyor. Bu, aracın tasarlanacağı ve tüm büyük operasyonların gerçekleştirileceği yarış ekibinin ana binası olacak. Açılacak ikinci bina, 2024'ün üçüncü çeyreğinde açılması planlanan yeni rüzgar tüneline ev sahipliği yapacak ve daha sonra mevcut fabrikanın sahasında çalışan personelin deneyimi ve etkinlik alanı olarak üçüncü bir bina açılacak. Bu üç bina köprülerle birbirine bağlanacak.

Açılmadan önce yapılacak çok şey olmasına rağmen, ana bina hızla şekilleniyor. Yarış takımı, operasyonlarını o binanın zemin katında kuracak ve binanın tasarımının ihtiyaçlarını karşılamasını ve tüm bölümler arasında doğru akışı sağlaması için yoğun bir şekilde ilgilendi. Dolap veya çekmece yerleşimi gibi küçük detayların iş süreçleri üzerinde büyük etkisi olabilir ve bu detayların dikkate alınması ve buna göre uygulanması önemlidir. Bu açıdan modadan çok işlev önde tutuldu.

Fabrikanın üst katında açık plan bir teknik ofis olacak. Red Bull'un eski teknik direktörü Dan Fallows, konu araç tasarımı olduğunda, geniş alanın yaratıcılığı teşvik etmeye yardımcı olabileceğinden emin.

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Fallows, "Daha önce büyük, açık plan bir ofiste dolaşıp insanlarla çok kolay konuşabiliyordum. Bu etkileşimler açısından çok büyük bir fark yaratıyor, özellikle de birisiyle tek bir şey hakkında sohbet ettiğiniz ve diğer pek çok şeye devam ettiğiniz tesadüfi etkileşimler konusunda. Genellikle en yaratıcı sohbetler bu şekilde oluyorlar. Gerçekten inşa etmeye çalıştığımız şey bu." demişti.

Ana fabrikanın kalbinden geçen 160 metre uzunluğundaki 'sokak' tüm tesisi birbirine bağlı tutacak ve bu şekilde takım, diğer F1 fabrikalarında görülen labirent düzeninden kaçınacak. Pencerelerin yerleşimi, bilgisayar ekranlarında daha nazik olması ve güneş enerjisini durdurması için kuzeye bakması gibi unsurlar da iş gücü göz önünde bulundurularak düşünülmüştür.

Üst katta, Northamptonshire kırsalının manzarasını sunan ve bu ekip için gelecekte Stroll'ün ofisinin dışındaki balkondan pek çok kararın alınacağı, Silverstone yarış pistinin manzarasını sunan büyük pencereler var.

"F1'deki en iyi fabrika olacak mı?" sorusu karşısında Takım patronu Mike Krack,"Bu cevaplaması kolay" bir soru: 'Evet'" şeklinde cevap verdi.

Ancak fabrika ne kadar etkileyici olursa olsun, başarısının gerçek ölçüsü, geleceğin Aston Martin F1 araçlarıyla alınan sonuçlar olacak.

AMR23, mevcut fabrikadan tasarlanıp üretilen son otomobil olacak ve önümüzdeki bahar vardiyası, 2024 modelinin yeni tesisten çıkacağı anlamına geliyor. 2025'e gelindiğinde, araç F1'deki en güncel rüzgar tünelini kullanmanın faydasını görmüş olacak. McLaren da yeni bir rüzgar tüneli inşa etme sürecinde, yani son on yılda sadece iki takım, sıfırdan inşa edilmiş rüzgar tünellerine sahip olacak.

Fallows, "Bunun birinci sınıf bir tesis olacağına şüphe yok ve gerekirse buna 7/24 erişebilmek çok önemli. Geliştikçe ve rüzgar tüneli çalışmalarımızın Aerodinamik Test Kısıtlamalarından elde ettiğimiz kullanılabilirliği düştükçe, tünelde eskisi kadar fazla zaman harcamayacağımız açık."

"Ancak kendi tesisinizin olması, paha biçilmez olan başka deneyler de yapabileceğiniz anlamına geliyor ve bu, şu anda başka bir takımla tüneli paylaşırken, yapma lüksüne sahip olmadığımız bir şey." dedi.

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Her şeyi tek bir çatı altında toplamak, Aston Martin için önemli bir adım. Takım, yakın gelecekte güç ünitesi ve bazı listelenen parçalar için Mercedes ile çalışma yaklaşımından vazgeçmek istemese de, bunların hiçbirinin büyük bir dezavantaj olmadığına inanarak, artık kontrolünde olan şeylere büyük önem verilecek.

Fallows, "Her şey yerinde olduğunda, dışarıdan insanları kullanmak yerine analiz açısından çok daha ayrıntılı olabilme ve üretim sürecini detaylandırma yeteneğine sahip oluyoruz, bunu çok daha fazla geliştirmemize izin verecek şekilde analiz edebiliyoruz. Muhtemelen temel fark bu." dedi.

Bu, Aston Martin'e bir sonraki adımı atması için ihtiyaç duyduğu şeyi vermelidir. Fallows, AMR23'te bazı "önemli farklılıklar" beklediğini söylese de, yıla zorlu bir başlangıçtan sonra toparlanmalarının gelecek yıl için doğru yolda olduğuna dair güven verdi. Takım Silverstone'daki yeni tesisin personele motivasyon sağlamasını istiyor. Bu kapsamda, çalışanlarına planların nasıl ilerlediğini göstermek için düzenli turlar düzenliyor.

Krack, "Çok fazla ivme var. Buraya geldiğinizde o ruhu hissediyorsunuz. Dürüst olmak gerekirse, bu yolda devam edebileceğimize inanmak için nedenlerimiz olduğunu düşünüyorum." dedi.

Yeni bir fabrika için yaklaşık 200 milyon Sterlin harcamak, Lawrence Stroll'ün Aston Martin F1 projesini gerçekleştirme taahhüdünün kanıtıdır ve bunun uzun vadeli bir yatırım olduğu unutulmamalıdır.

Burası, F1'in yeni bütçe sınırı göz önünde bulundurularak inşa edilen ilk takım tesisi olacak, yani her şeyi tek bir çatı altında toplayarak yaratılan verimlilik çok daha değerli olacak. Güncellemeler daha ucuz ve daha hızlı bir şekilde getirilebilirse, bu durumda daha fazla parça üretmek veya daha fazla güncelleme yapmak için daha fazla zaman ve para bırakacak ve bunların tümü ekibi doğru yolda ilerletecektir.

Krack, "Her şeyi kendiniz yapma yeteneğine sahipsiniz ancak satın almaya veya yapmaya da karar verebilirsiniz ve işleri daha hızlı yapabilirsiniz. Yani onları da ucuzlatabiliyorsanız, daha fazlasını da yapabilirsiniz demektir. Eskisinden zaman ya da maddi sebeplerle yapamadığınız bir iki tane daha fazla güncelleme yapabilirsiniz,. Bunun iyi bir adım olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ancak Krack, her şeyi tek bir çatı altında toplayarak en önemli kazanımların insani yönden geleceğini düşünüyor. Krack, "Çok farklı ve çok daha kolay olacak. Bu açıdan bakıldığında, takım dinamiği ve lojistik için oyunun kurallarını değiştiren kelimesini kullanmaya tamamen katılıyorum." dedi.

Stroll, fabrikanın planlanması ve inşası boyunca her şeyin "Aston Martin gibi hissettirmesini" istediğini açıkça belirtti. Yani belirli bir ağırlık, kalite taahhüdü içermeli ve başarı peşinde koşmalıdır. Tesis tamamlanmak üzereyken ve takım gelecek sezonun ortasında taşınmaya hazırlanırken, elde ettiği ivme kartopu etkisi yaratabilir.

Aston Martin bir sonraki adımı atmaya ve F1'in elit grubuna katılmaya hazırlanırken, yeni fabrikası büyük bir an olacak. Ve bu tesis, rakipleri için bir niyet beyanı olarak kabul edilebilir.

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