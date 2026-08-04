Aston Martin'in kilit ismi 13 yılın ardından takımdan ayrılıyor, yerine Wheatley gelebilir

PlanetF1'in haberine göre Tom McCullough, Silverstone merkezli ekibe 2014 yılında takımın Force India adıyla yarıştığı dönemde baş mühendis olarak katılmıştı. Tecrübeli mühendis böylece organizasyondaki 13 yıllık görev süresini tamamlayarak Aston Martin'e veda edecek.

McCullough, 2018 yılında performans direktörlüğüne yükselmiş ve 2024 sezonunun sonuna kadar Aston Martin'in üst yönetim kadrosunda yer almıştı.

2025 sezonunun başında CEO görevine gelen Andy Cowell'ın gerçekleştirdiği kapsamlı yeniden yapılanma kapsamında McCullough'un görev tanımı da değişmişti.

Cowell, Mike Krack'in yerine takım patronu olurken, Krack ise pist operasyonlarından sorumlu baş yönetici görevine getirilmişti. Krack'in yeni görevine geçmesiyle birlikte McCullough'un Formula 1 tarafındaki birçok sorumluluğu da ona devredildi.

Bunun ardından İngiliz mühendis, Aston Martin'in Formula 1 operasyonlarından ayrılarak şirketin farklı motor sporları kategorilerindeki faaliyetlerini yürüten 'Aston Martin Performans Teknolojileri' bölümünde performans direktörü olarak çalışmaya başladı.

Tom McCullough

Son 20 ay boyunca şirketin farklı motor sporları projelerini yöneten McCullough'un, 2026 yılı sonunda organizasyondan tamamen ayrılacağı belirtildi.

Takımın Formula 1 operasyonlarında son dönemde yönetim kademesinde önemli değişiklikler yaşanmaya devam ediyor.

2025 sezonunun sonunda Adrian Newey, Andy Cowell'dan takım patronluğu görevini devraldı. Yönetici teknik ortak ve takımın azınlık hissedarlarından biri olan Newey, bu görevi uzun vadeli bir takım patronu bulunana kadar geçici olarak üstlenmeyi tercih etti.

PlanetF1'in edindiği bilgilere göre bu göreve getirilmesi planlanan isim ise Audi'nin eski takım patronu ve Newey'nin Red Bull'dan uzun yıllardır çalışma arkadaşı olan Jonathan Wheatley.

Ancak Wheatley'nin Audi ile ayrılık şartlarını görüştüğü için bu atamanın 2026 yılı içinde resmiyet kazanmasının beklenmediği ifade edildi.