Aston Martin'in benzersiz "kaydırak" şeklindeki sidepod arkasındaki düşünce

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Fernando Alonso'nun Bahreyn'deki şok edici podyumu, sezon öncesi testlerdeki inanılmaz hızıyla birleştiğinde, takımı gridin ön tarafında mücadeleye sokmuş oldu.

Takımın bu kadar parlamasına yardımcı olan faktörler hakkında çok sayıda analiz yapılmış olsa da, AMR23'teki ilginç teknik çözümler hakkında da çok fazla detay bulunuyor.

Belki de hiçbiri, Red Bull sidepodun tabana doğru inen konseptini başka bir düzeye taşıyan agresif çözüm olan kaydırak şeklindeki sidepod arkası kadar göze çarpmıyor.

Bu içeriğimizde Aston Martin'in neler yaptığına ve bunu nasıl başardığına bir göz atacağız.

Gördüklerimizi fazla abartmak

Aston Martin AMR23 tabanı

İlk olarak, bir uyarı yapalım. Formula 1'de başarıyı, araçların rakiplerinden farklı görünen alanlarına atfetmek çok kolaydır.

Bununla birlikte, mevcut nesil araçlar için aerodinamik açıdan "gizli sos", çok fazla tur zamanı sağlayan bölümler taban altı ve difüzör olduğundan, gözden uzakta gizlenmiştir.

Ancak, araçların yakından korunan bu gizli bölgelerine ilişkin görüntü ve istihbarat eksikliği göz önüne alındığında, özellikle buradaki lider takımlar arasında belirgin bir tasarım dili farkı olduğu için, en çok dikkati çeken sidepodlardır.

Bunlar arasındaki bariz görsel farklılıklar çoğu kişi tarafından, tam olarak doğru olmasa da, neden bir aracın diğerinden daha hızlı olduğunun bir işareti olarak görülür.

Bununla birlikte, gelişim açısından bu bölgede şu anda üç ana çözümün - aşağı yönlü rampa, küvet ve sıfır sidepod - olması ve bazı takımların tasarımlarında üçünü birden kullanması ilginç bir durum.

Aston Martin, 2022'de geçiş yaptığı aşağı yönlü konsepti geliştirirken elindeki ek CFD ve rüzgar tüneli kaynaklarını kullandığı için, kendisini bu son kategoriye kolayca koyabilir.

Aston Martin her ne kadar şu anda en aşırı örneğe sahip olsa da, aşağı doğru rampa şeklinde inen tasarımın bugünkü hale gelmesi konusunda asıl teşekkür etmemiz gereken yer Alpine'dir.

Alpine'in 2022'deki A522 sidepod tasarımı, ilk başta Red Bull ve AlphaTauri'ye benzer bir rampa şeklindeydi. Bununla birlikte, yavaş yavaş onun ve Ferrari'nin sahip olduğu küvet tasarımının bir melezine dönüştü ve kaportanın merkezindeki eğim kısmını en üst düzeye çıkararak, içinde bir kaydırak oluşturdu.

Aston Martin, bu bölümde daha derin bir kazı yapabilmek için aynı güç ünitesini ve arka mimariyi paylaştığı Mercedes'ten başkasına bakmadı. Bu da ona, iç bileşenlerin paketlenmesiyle nasıl başa çıkılacağı ve bunun karoserin şeklini nasıl etkileyeceği konusunda şüphesiz bir fikir verdi.

Burada W13'te görüldüğü gibi Mercedes, radyatörleri aracın merkez hattına yaklaştırmak için uzun bir süredir şasiyi kazıyor.

Diğer takımlar da bir süre önce aynı şeyi yapmaya başladı ve bu, onların da dış karoseri daraltmalarına izin verdi.

Mercedes'in önceki kurallardan alınan yaklaşım üzerine inşa edilen orijinal dar sidepod konseptinde karoser, sıkı bir şekilde iç bileşenlere sarılmış durumda.

Ancak yeni kurallar, takımların bu yöntemi eskisi kadar etkili kılmak için kullandıkları aerodinamik akış düzenleme araçlarının çoğunu ortadan kaldırdı. Bu, gridin çoğunun neden taban boyunca uzanan aerodinamik bir cepheye sahip olan sidepodları tercih ettiğini açıklıyor.

Mercedes W14 üzerine yerleştirilmiş Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Uncredited

AMR23'ün kaydırak şeklinde aşağı inen sidepodlarını, Mercedes'in W14'ü üzerinde yer alan MK2 dar sidepod tasarımının üzerine koyduğumuzda, radyatör, soğutucu ve elektronik gibi bileşenlerin iç ayak izini görebiliyoruz.

Aston Martin, sidepodun yan tarafını oluştururken içi boş bir aerodinamik cephe kullanmış, bu sayede iç kısımdaki oyuk oluşturulmuş.

Bu, iç bileşenlere çok daha yakın sıkıştırıldığı için harici bir aerodinamik amaca hizmet eden karoserle, takımların araçlarındaki motor kapaklarında kambur şeklindeki raf kısmını nasıl ve neden oluşturmayı seçtiklerine benzer bir durum.

AMR23'ün sidepodlarının ön tarafında da, hem hava girişi hem de giriş altındaki kesik bölüme bakıldığında hem Red Bull hem de Ferrari tasarımlarının etkilerinin görüldüğü açık.

Bu, Red Bull'un sahip olduğu hava girişinin alt kısmının daha uzun olup, bu sayede üst bölümünün daha açık olduğu hava girişi tasarımını içerdiği manasına geliyor. Bu sayede sidepoddaki hava girişinin alt ön kenarı öne doğru çekilerek üstü açık bırakılıyor. Diğer taraftan AMR23'teki hava girişinin genel şekli Ferrari'ye daha çok benziyor.

Bu, Aston Martin'in rakiplerinden kanıtlanmış çözümleri nasıl aldığının ve bunları geliştirmek için ek CFD ve Rüzgar Tüneli kaynaklarını nasıl kullandığının güzel bir örneğidir.

Takımın 2022 sezonunu yedinci sırada bitirmesi nedeniyle, 30 Haziran'a kadar ATR katsayısının %100'üne kadar kullanacağı manasına geliyor. Yani takım için henüz her şey bitmiş değil.

Bu da aynı dönemde sırasıyla %60, %75 ve %80 seviyesinde çalışmak zorunda olan en yakın rakipleri Red Bull, Ferrari ve Mercedes'e karşı önemli bir avantaj sağladığı manasına geliyor. Sonuç olarak bu durum, Aston Martin'in rakiplerine daha fazla yaklaşmasına yardımcı olurken gelecek yılın aracında da sıçrama yapmasına yardımcı olabilir.

Ayrıntılara dikkat

AMR23'ün kaydırak şeklindeki sidepodları geçen sezona göre bariz bir görsel fark oluşturuyor ancak aracın, ön kanadının üst planyasının kenar plakasına bağlanma şekli de dahil olmak üzere çok sayıda küçük farklı çözümü bulunuyor.

Griddeki birçok takım gibi, Aston Martin de teknik kuralları alt üst etmenin ve hava akımını aracın dışına doğru yönlendirmenin yollarını arıyor.

Hedeflerine ulaşmak için ön kanadın üst planyası, kenar plakasının ana gövdesinden (kırmızı ok) uzağa açılı tasarlanmış. Bu da girdapların yayılması için çoklu yüzey sağlamış.

Bu arada bu bölüme eklenen metal parça, kanadın ilgili yük testlerine uyması için yeterli desteği sağlarken ayrıca öndeki kanadın küçük bir bölümünün kesilmesine izin vererek aerodinamik fayda da sağlar.

Kurallar önceki yıllarda arka kanat kenar plakası bölgesinde gördüğümüz yukarı yönlü kanatçıkların ortaya çıkmasını engellemeye çalışıyor olsa da, Aston Martin bunu aşmanın bir yolunu bulmuş.

Kenar plakası, yerel hava akışı üzerinde bir yukarı yönlendirme etkisini destekleyen ayırt edici bir kalıp çizgisine (kırmızı ok) sahiptir. Kenar plakanın ön kısmının şekli, tasarımın potansiyelini daha da artırmak için özel olarak uyarlanmış.