Aston Martin'in isim sponsoru artık Aramco olacak

Aston Martin gelecek yıl ismini değiştirecek: Cognizant artık isim sponsorluğu görevini üstlenmeyecek ve bu da Aramco'nun İngiliz ekiple olan birlikteliğini genişletmesine kapı açacak.

Motorsport.com'un kaynakları, Aramco'nun takımla olan anlaşmasını genişleteceğini doğruladılar.

Cognizant'ın Aston Martin'le yollarını ayırmayacağını, sadece artık farklı bir role sahip olacağını belirtmek gerekiyor.

Hatta taraflar arasında anlaşma uzun vadeli olarak uzatıldı fakat artık isim sponsorluğuna ihtiyaç duymuyorlar.

Cognizant'ın bu rolden vazgeçmesi de zaten spora daha çok dahil olmak isteyen Aramco'ya aradığı fırsatı sunmuş oldu.

Suudi Arabistanlı petrol devi, Formula 1 ekibinin yanı sıra Aston Martin Lagonda Group Limited markasındaki hisselerini genişletmeyi düşünüyor.

Aramco, F1'in 2026'dan itibaren benimseyeceği sıfır emisyonlu e-yakıtın yaygınlaşmasında en çok rol oynayan petrol şirketi olarak öne çıkıyor.

Şimdilik anlaşmanın finansal boyutuyla alakalı herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Il marchio Cognizant nel 2024 sarà ridimensionato nel 2024 sull'Aston Martin per cedere più spazio ad Aramco Photo by: Uncredited