Aston Martin'in iki takım çalışanı COVID-19'a yakalandı

Dün, gün boyunca bazı isimlerin COVID-19 testinin pozitif çıktığına dair yorumlar vardı ancak resmî kaynaklardan gelen herhangi bir açıklama yoktu.

Dün akşam geç saatlerde bu takımın Aston Martin olduğu ve iki ekip üyesinin COVID-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi ve her ne kadar takım tarafından resmî olarak doğrulanmasa da, Motorsport.com bunun doğru olduğunu anlıyor.

Şimdilik bu iki ismin kim olduğu bilinmiyor ancak söylentilere göre takımın önde gelen isimleri değil.

Bu isimler hemen kendilerini karantinaya aldılar ve temas ettikleri kişiler de kendilerini tecrite aldı.

Silverstone merkezli ekip, 2020'de COVID-19'dan en çok etkilenen ekipti ve her iki pilotun da testi pozitif çıkmıştı.

Aston Martin, Bahreyn'in COVID-19 aşısı teklifini geri çeviren takımların başında geliyordu.