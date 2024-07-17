Aston Martin, daha fazla ilerlemek için "bir adım geri" mi gidecek?

Geçen yıl Fernando Alonso'nun sekiz podyum finişi elde ettiği sürpriz takım olan Aston Martin, bu sezonun başında orta sıralarda geriye düştü.

Sezonun ilk yarışlarında podyumdan uzak kalan ve en iyi derecesi Suudi Arabistan Grand Prix'sindeki beşincilik olan İngiliz takım, Imola'da yeni bir ön kanat, zemin ve gövde içeren büyük bir güncelleme paketi sundu.

Ancak bu paket beklentileri karşılamadı ve Aston Martin, zıplama sorunu yaşayan takımlar listesine katıldı. Ferrari'nin zıplama sorunu kaydedildi ve takım tarafından kabul edildi. Schmidt, Aston Martin ve VCARB’nin de "bu durumdan muzdarip" olduğunu söylüyor.

Schmidt, “F1 takımlarının birçok güncellemesi beklendiği gibi çalışmıyor. Özellikle alt gövde sorunlara neden oluyor.” diye ekledi.

Ancak takım patronu Mike Krack, yanlış giden şeyi çözeceklerini ısrarla belirtti ve "Güncellemeler kesinlikle bir adım ileri ve onları geri almak gerekmiyor." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Erik Junius

Ancak Auto Motor und Sport gazetecisi, sonraki dört yarışta sadece 16 puan toplayan Aston Martin'in, Silverstone'daki son yarışta ileri adım attığını iddia ediyor.

Schmidt, Formel Schmidt podcastinde “Silverstone'da Aston Martin, Suzuka alt gövdesini arabaya vidaladı ve ön kanat ve arka havalandırma gibi eklenen yeni parçaları ekledi.”

“Takım kaybolmuş durumda ve bir adım fazla ileri gitti, şimdi bir adım geri atmak ve yavaş yavaş tekrar yukarı çıkmak zorundalar.” dedi.

Lance Stroll ve Fernando Alonso, Silverstone'daki Britanya Grand Prix'sinde yedinci ve sekizinci sırada yer alarak puan aldı.

Performans direktörü Tom McCullough'a göre Aston Martin için iyi haber, veri ve sürücülerin takıma aynı şeyi söylemesi ve bu da takımın ne yapılması gerektiğini tam olarak bildiğini gösteriyor. Ancak bu zaman alıyor.

McCullough, “Sürücüler gridin önünde olmak istiyorlar, bunu biliyoruz, bu yüzden araca güncellemeler getirmek ve bu nedenle araca istediğiniz performansı tam olarak vermeyen güncellemeler getirdiğinizde sürücüler o kadar mutlu olmayacaklar.”

“Sürücüler isimlerini zirvede görmek ve puanları toplamak istiyorlar. Çok profesyoneller, brifinglerde çok çalışıyorlar.”

“Bizim için iyi olan şey, ikisinin de araba hakkında tam olarak aynı şeyi söylemesi. Veriler de aynı şeyi söylüyor, nerede gelişmemiz gerektiğini görebiliyoruz.”

“Şimdi başımızı önümüze eğip bu parçaları arabaya mümkün olan en kısa sürede getirmeye çalışmalıyız.” dedi.

Aston Martin bu sezon 68 puan topladı ve Takımlar Şampiyonası’nda beşinci sırada yer alıyor ve VCARB'nin 37 puan önünde orta sıraların liderliği için mücadele ediyor.