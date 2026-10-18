Kültür

Aston Martin'in 'gizemli' otomobili görüntülendi: F1 aracından daha hızlı olabilir!

Aston Martin'in tek seferlik özel pist otomobili, Fransa'daki Paul Ricard Pisti'nde test edilirken görüntülendi.

Alex Harrington Zeynep Taş

Yayın tarihi: 18 Eki 2026 10:30

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Fotoğraf: FIA WEC / DPPI

Outside the Paddock



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Aston Martin'ın gizemli tek koltuklu otomobili yeniden pistte görüntülendi. Reddit'te paylaşılan yeni görüntülerde araç, Fransa'nın güneyindeki Paul Ricard Pisti'nde turlarken görülüyor.

İlk kez nisan ayında internette ortaya çıkan otomobil, daha sonra özel bir havaalanında ve Portekiz'deki Portimao Pisti'nde de görüntülenmişti. Aston Martin ise şimdiye kadar proje hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Otomobilin tasarımı, son yıllarda tanıtılan bazı hiper otomobilleri andırsa da kendine özgü bir yapıya sahip. Kokpitten öne doğru uzanan bölümde dar burun yapısı, açıkta bulunan süspansiyon kolları ve kokpitin üzerinde yer aldığı görülen halo benzeri koruma sistemiyle Formula 1 otomobillerinden izler taşıyor.

Arka tarafta ise tekerlekleri örten gövde yapısı ve Le Mans prototiplerini andıran tasarım öne çıkıyor. Bu bölümde Aston Martin'ın Valkyrie hiper otomobilinden de esinlenildiği görülüyor.

Ortaya çıkan araç, temelde bir F1 otomobiliyle yalnızca pistte kullanılmak üzere tasarlanan Valkyrie'nin birleşimi niteliğinde. Projenin temel hedefinin ise her iki otomobilden de daha yüksek performans sunmak olduğu belirtiliyor.

Alman Auto Motor und Sport dergisi, nisan ayında yayımladığı haberinde otomobilin, Citadel hedge fonunun kurucusu Amerikalı milyarder Ken Griffin'in özel siparişi üzerine geliştirildiğini bildirmişti.

Habere göre Griffin, Aston Martin'dan dünyanın en hızlı pist otomobilini üretmesini istedi. Marka hızlı otomobiller geliştirme konusunda deneyimli olsa da dünyanın en hızlısı olma iddiasını karşılayacak bir modele sahip değildi. Bunun üzerine proje için tasarım çalışmalarına başlandı.

Projenin ilk aşamasında, Silverstone'da küçük bir müşteri grubuna sunulan bir konseptin yer aldığı düşünülüyor. Geliştirme sürecini ise Aston Martin'ın Formula 1 takımıyla bağlantılı mühendislik danışmanlığı şirketi Aston Martin Performance Technologies'in yürüttüğü belirtiliyor.

Bazı haberlerde Adrian Newey'nin de projede görev alabileceği öne sürüldü. Ancak bu iddia henüz doğrulanmadı. Yine de otomobilin sıra dışı tasarımı, Newey'nin ünlü not defterinden çıkmış olabilecek bir konsepti andırıyor.

Aston Martin, otomobilin motoruyla ilgili henüz resmî bir bilgi paylaşmadı. Ancak Görüntüleri değerlendiren yayınlar, sesin Valkyrie'de kullanılan Cosworth imzalı 6,5 litrelik V12 motora benzediği konusunda hemfikir. Yol versiyonundaki Valkyrie, hibrit sistemin desteğiyle yaklaşık 1.160 beygir güç üretiyor.

Özel pist otomobilinde hibrit sistemin korunup korunmadığı ise belirsizliğini koruyor. Bazı iddialara göre araç, yalnızca V12 motorla çalışabilir; bu durumda pist odaklı Valkyrie AMR Pro'daki yaklaşım benimsenmiş olacak.

Söylentiler, otomobilin toplam gücünün yaklaşık 1.200 beygire ulaşabileceğine işaret ediyor.

Auto Motor und Sport tarafından gündeme getirilen en dikkat çekici iddia, otomobilin bir Formula 1 aracından çok daha hızlı olabileceği yönünde.

Bunun teorik açıdan mümkün olmasının nedenlerinden biri, yalnızca pistte kullanılacak hiper otomobillerin Formula 1 araçlarına kıyasla çok daha az teknik kısıtlamayla geliştirilebilmesi. Bu tür projelerde asgari ağırlık ve aerodinamik tasarım konusunda aynı kurallar geçerli olmadığından, bütçenin elverdiği ölçüde çok daha özgür çözümler denenebiliyor.

Otomobil iddia edilen performans seviyesine ulaşırsa, mutlak pist rekorları için de ciddi bir aday olabilir. Bu hedefler arasında Porsche 919 Evo'nun Nürburgring Nordschleife'de kaydettiği 5 dakika 19.55 saniyelik tur zamanı da bulunuyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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