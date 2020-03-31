Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
72 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
86 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
107 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
121 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
149 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
156 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
170 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
177 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
191 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
205 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
212 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
226 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
240 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Aston Martin'in F1 planı, finansal sıkıntılara rağmen devam ediyor

paylaşım
yorumlar
Aston Martin'in F1 planı, finansal sıkıntılara rağmen devam ediyor
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
31 Mar 2020 18:28

Aston Martin, ana otomobil şirketinin önceki harcama planlarına göre 12 ay içinde parasının bitebileceği uyarısına rağmen, gelecek yıl bir 'fabrika' takımı ile Formula 1'e dönme planının yolunda olduğu konusunda ısrarcı açıklamalarına devam ediyor.

Lüks spor araç üreticisi, koronavirüs pandemisinden büyük bir şekilde etkilendi ve şirketin yeni yatırımcısı Lawrence Stroll'un devreye girmesinden sonra Mart ayında yapılan bir plandaki sermaye eksikliğiyle ilgili endişeler üzerine şirketin bir çözüm bulması gerekiyordu. 

Şirketin Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada şunlar söylendi: "Sermayemizin artma durumu göz önüne alındığında şirketin düşüncesine göre grubun, belirlenen 12 aylık plandaki sermaye hedefine ulaşması mümkün değil."

"Bu tamamıyla, 13 Mart'ta açıklanan plandan beri gelişen COVID-19 salgının durumu ve yaratmaya devam ettiği belirsizlik sebebiyle oluşmuştur."

Pazartesi günü yapılan genel toplantıda, bu duruma karşı 150 milyon poundluk borç alınması ve 12 ayı geçirmek için diğer finansal çözümlere bakılması kararı alındı. 

Genel toplantıda alınan bir karar da, 536 milyon poundluk yatırımın 262 milyon pound ve öz kaynak artışı olarak alınması oldu - ki bu da Stroll önderliğindeki konsorsiyumun özel yatırım olarak 171 milyon poundluk hisse alması anlamına geliyor. 

20 Nisan'dan itibaren Aston Martin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaya başlayacak olan Lawrence Stroll, koronavirüs salgının yaptığı yatırımı etkilemeyeceğini ve şirkete bağlı olduğunu söyledi. Racing Point takımının da Aston Martin olarak devam edeceğini hatırlattı:

"Aston Martin Lagonda'nın çalıştığı global piyasa düzeninde büyük bir değişiklik yaşandı."

"Değişmeyen şey ise bizim şirkete olan bağlılığımız. Şirketin bu dönemde düzenlemesi gereken işler sebebiyle bir fona ihtiyacı var, şirketin sıfırlanması için ve uzun vadedeki potansiyelini göstermesi için desteklememiz lazım."

"Bu şekilde, şirketin uzun vadede işlerini düzenleyip yoluna koyma şansı ortaya çıktı. Bunu yapmak için temiz bir planımız var, buna gelecek sezondan itibaren Aston Martin'in F1 fabrika takımı olarak spora girmesi de dahil ve yönetim takımı ile bu programda beraber çalışmak için çok heyecanlıyım."

Aston Martin'in koronavirüs salgını sebebiyle bir eşi benzeri görülmemiş çözüm bulması gerekiyordu. Hisselerinin borsada 19 pounddan 1.50 poundlara kadar düşmesi buna hiç ama hiç yardımcı olmadı.

An itibariyle markanın Gaydon'daki ve St.Athan'daki fabrikaları geçici bir süreliğine kapandı, çalışanlar ise ya evden çalışıyorlar ya da izine çıktılar. 

Şirket, İngiliz hükumetinin dağıttığı yardımdan da faydalanarak operasyon maliyetlerini değiştirmek üzere hamleler yaptı. 

Stroll'ün konsorsiyum üzerinden yaptığı destek ile beraber, Mercedes motor sporları patronu Toto Wolff'ün şirket ile - ya doğrudan ya da özel bir yatırım aracılığıyla - çalışacağı hakkında dedikodular yayıldı. 

Wolff ise yakın zamanda yaptığı açıklamada Mercedes'ten ayrılıp, Aston Martin CEO'su olarak yakın dostu Stroll'e yardım edeceğini yalanladı. 

Wolff "Hikaye doğru değil. Aston Martin'in CEO'su olmuyorum." dedi. 

Sonraki haber
Horner: "Virüs için verilen yaz arası uzatılacak"

Önceki haber

Horner: "Virüs için verilen yaz arası uzatılacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
72 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
08:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
12:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
08:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
11:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Horner: "Marko, koronavirüs krizinin ne kadar ciddi olduğunu göremedi"

1s
2
Formula 1

Mercedes, 2021 için DAS’ı yasaklayan planı kabul etti

3
Formula 1

F1 takımları, 2022 araçlarını bu sene geliştiremeyecek!

4
Formula 1

İzole Günlerde İzlenebilecek En İyi 5 Netflix İçeriği

5
Formula 1

Formula 1, yeni teknik kuralları 2023'e kadar erteleyebilir!

2s

Son Videolar

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP 00:00
Formula 1

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır? 03:35
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır?

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi 07:34
Formula 1

Tatilde izlenecek en iyi 13 motor sporları filmi

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell 00:50
Formula 1

F1'in çehresini değiştiren Tyrrell

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir? 05:20
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım: Aerodinami nedir?

Son Haberler

Aston Martin'in F1 planı, finansal sıkıntılara rağmen devam ediyor
F1

Aston Martin'in F1 planı, finansal sıkıntılara rağmen devam ediyor

Horner: "Virüs için verilen yaz arası uzatılacak"
F1

Horner: "Virüs için verilen yaz arası uzatılacak"

Lamborghini maske üretimine başladı
OTO

Lamborghini maske üretimine başladı

Horner: "Marko, koronavirüs krizinin ne kadar ciddi olduğunu göremedi"
F1

Horner: "Marko, koronavirüs krizinin ne kadar ciddi olduğunu göremedi"

Formula 1, yeni teknik kuralları 2023'e kadar erteleyebilir!
F1

Formula 1, yeni teknik kuralları 2023'e kadar erteleyebilir!

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.