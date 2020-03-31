Aston Martin'in F1 planı, finansal sıkıntılara rağmen devam ediyor

Lüks spor araç üreticisi, koronavirüs pandemisinden büyük bir şekilde etkilendi ve şirketin yeni yatırımcısı Lawrence Stroll'un devreye girmesinden sonra Mart ayında yapılan bir plandaki sermaye eksikliğiyle ilgili endişeler üzerine şirketin bir çözüm bulması gerekiyordu.

Şirketin Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada şunlar söylendi: "Sermayemizin artma durumu göz önüne alındığında şirketin düşüncesine göre grubun, belirlenen 12 aylık plandaki sermaye hedefine ulaşması mümkün değil."

"Bu tamamıyla, 13 Mart'ta açıklanan plandan beri gelişen COVID-19 salgının durumu ve yaratmaya devam ettiği belirsizlik sebebiyle oluşmuştur."

Pazartesi günü yapılan genel toplantıda, bu duruma karşı 150 milyon poundluk borç alınması ve 12 ayı geçirmek için diğer finansal çözümlere bakılması kararı alındı.

Genel toplantıda alınan bir karar da, 536 milyon poundluk yatırımın 262 milyon pound ve öz kaynak artışı olarak alınması oldu - ki bu da Stroll önderliğindeki konsorsiyumun özel yatırım olarak 171 milyon poundluk hisse alması anlamına geliyor.

20 Nisan'dan itibaren Aston Martin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaya başlayacak olan Lawrence Stroll, koronavirüs salgının yaptığı yatırımı etkilemeyeceğini ve şirkete bağlı olduğunu söyledi. Racing Point takımının da Aston Martin olarak devam edeceğini hatırlattı:

"Aston Martin Lagonda'nın çalıştığı global piyasa düzeninde büyük bir değişiklik yaşandı."

"Değişmeyen şey ise bizim şirkete olan bağlılığımız. Şirketin bu dönemde düzenlemesi gereken işler sebebiyle bir fona ihtiyacı var, şirketin sıfırlanması için ve uzun vadedeki potansiyelini göstermesi için desteklememiz lazım."

"Bu şekilde, şirketin uzun vadede işlerini düzenleyip yoluna koyma şansı ortaya çıktı. Bunu yapmak için temiz bir planımız var, buna gelecek sezondan itibaren Aston Martin'in F1 fabrika takımı olarak spora girmesi de dahil ve yönetim takımı ile bu programda beraber çalışmak için çok heyecanlıyım."

Aston Martin'in koronavirüs salgını sebebiyle bir eşi benzeri görülmemiş çözüm bulması gerekiyordu. Hisselerinin borsada 19 pounddan 1.50 poundlara kadar düşmesi buna hiç ama hiç yardımcı olmadı.

An itibariyle markanın Gaydon'daki ve St.Athan'daki fabrikaları geçici bir süreliğine kapandı, çalışanlar ise ya evden çalışıyorlar ya da izine çıktılar.

Şirket, İngiliz hükumetinin dağıttığı yardımdan da faydalanarak operasyon maliyetlerini değiştirmek üzere hamleler yaptı.

Stroll'ün konsorsiyum üzerinden yaptığı destek ile beraber, Mercedes motor sporları patronu Toto Wolff'ün şirket ile - ya doğrudan ya da özel bir yatırım aracılığıyla - çalışacağı hakkında dedikodular yayıldı.

Wolff ise yakın zamanda yaptığı açıklamada Mercedes'ten ayrılıp, Aston Martin CEO'su olarak yakın dostu Stroll'e yardım edeceğini yalanladı.

Wolff "Hikaye doğru değil. Aston Martin'in CEO'su olmuyorum." dedi.