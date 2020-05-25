AMG'nin patronu, Aston Martin'in yeni CEO'su oluyor!

Financial Times gazetesinde yer alan bir habere göre, 2014'ten beri CEO'luk görevini üstlenen Andy Palmer'ın yerini AMG patronu Tobias Moers alacak. Açıklama salı günü resmen yapılacak.

Aston Martin son yıllarda finansal anlamda zor bir süreçten geçiyor ve şirket hisseleri büyük bir dalgalanma yaşamış durumda. Şu noktada şirket hisse fiyatı 35 pence civarında bulunuyor.

Aston Martin, Moers'ın gelişini resmen onaylamadı, ancak yapıyı gözden geçirdiğini doğrulayan bir açıklama yaptı.

Açıklamada “Şirket, yönetim ekibini gözden geçirdiğini doğruluyor. Uygun olduğu zaman duyuru yapılacak." denildi.

CEO değişikliği, Lawrence Stroll'ün şirket hisselerini büyük oranda satın almasının ardından geldi. Stroll, belli bir konsorsiyumu yatırım yapmaya ikna ettiği gibi, Mercedes F1 patronu Toto Wolff'u da küçük bir hisse satın almaya ikna etti.

Aston Martin, gelecek yıl Stroll'ün takımı Racing Point ile birlikte F1'e girmesini sağlayacak.

Moers'in AMG'de görev alması ve buradaki başarıları dikkat çekiyor. Daimler AG, Aston Martin'de yüzde 5'lik bir hisseye sahip. Ayrıca Mercedes-AMG, İngiliz markaya motor tedariği de yapıyor.

Bunun F1 takımı üzerinde bazı etkileri olabileceği de konuşuluyor. Racing Point şu anda Mercedes'ten güç ünitesi aldığı gibi, bazı parçaları da Alman üreticiden alıyor ve onların rüzgar tünelini kullanıyor.

İngiliz Daily Mail, Stroll'ün Racing takımına yeni yatırımcılar bulabilmek için çalışmalar yapıldığını da iddia etti. Tüm Racing Point hissedarları tarafından imzalanan belgeye göre Aston Martin, istediği takdirde önümüzdeki beş yıl içinde Racing Point'e 200 milyon poundluk yatırım yaparak hisse alabilecek.

Ayrıca Aston Martin dışındaki tarafların da hisse alabilmesi için maddeler yer alıyor.