Aston Martin'in büyük F1 Imola güncellemesi, "agresif" gelişimin bir işareti

Aston orta sıralardaki yerini sağlamlaştırdı ancak şu ana kadar genellikle dördüncü sıradaki Mercedes'in bir hayli gerisinde kalarak en hızlı beşinci oldu.

Takım, bu sezon için henüz 2023 başındaki podyum serisinin zirvelerine ulaşamadı ve bunun yerine, performans seviyelerinin çeşitli pist koşulları arasında dalgalandığını ve sıralama ile yarış performansı arasında ilginç bir tutarsızlık olduğunu gördü.

Özellikle Fernando Alonso sıralama turlarında aracın doğal konumundan daha iyi bir performans sergilerken, yarış sıralamasında takımın her zamanki sıralamadaki yerine geriledi.

Teknik direktör Dan Fallows, takımın aracın neden bazı pistlerde diğerlerine göre daha iyi çalıştığını tespit ettiğini ve şimdi bu bilginin çoğunu, zeminin yeniden tasarlanmasını ve yeni bir ön kanat ve difüzör içeren büyük Imola güncellemesinde kullandığını söyledi.

Fallows, "Bu güncellemenin büyük bir kısmı lansman aracından ve testlerdeki araçtan gördüklerimize ve daha sonra bunu nasıl geliştirmek istediğimize dayanıyor."

"Bazı pistlerin bize diğerlerinden daha uygun olduğunu gördük ve bu, her yerde performans gösterebileceğimizden emin olmaya odaklandığımız bir şeydi."

"Belirli performans pencerelerine sahip zemin etkili araçların olduğu bir çağdayız ve her zaman bunu genişletmeye çalışıyorsunuz."

"Dolayısıyla, bir güncelleme getirdiğinizde bunun tüm farklı koşullarda performans gösterdiğinden emin olmak istersiniz." dedi.

Aston Martin AMR24 arka detay Fotoğraf: Giorgio Piola

Aston, 2023 sezonunun ilk yarısının sürpriz paketiydi, ancak sezon içi gelişim hızını sürdürmekte zorlandığı için kademeli olarak beşinci sıraya kadar geriledi.

Fallows, "oldukça agresif" olarak nitelendirdiği güncelleme programında tüm başarısızlıklardan çıkardıkları dersleri kullandıklarını söyledi.

Fallows, "Nereleri daha önce yapabildiğimizden daha fazla zorlayabileceğimizi ve bazı konularda biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini fark ettik."

"Bu bir öğrenme deneyimi oldu ve sanırım artık bu güncellemelerin işe yaradığına dair biraz daha fazla güvenimiz var."

"Oldukça agresif. Sezonun başında çok fazla fırsata sahip olduğumuz bir aracımız olduğunu biliyorduk, sürekli güncellemeler yaptığımızdan emin olmak istedik."

"Bu muhtemelen bugüne kadarki en büyük güncellememiz. Ancak bu sadece planımızın bir parçası ve önümüzdeki birkaç yarışta da bu şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.