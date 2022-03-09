Aston Martin'in Bahreyn'e getirdiği ayna güncellemesi

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Takım, yeni dikiz aynası tasarımında griddeki diğer takımlardan etkilenmiş gibi görünüyor. Kırmızı ok ile gösterilen dışa yönelimli kanatçık, altındaki köşeli sidepod tasarımının oluşturduğu dışa akımı güçlendirmeye yardımcı olacak gibi duruyor.

Mavi ok ile gösterilen diğer parça da, dikiz aynasının ana parçasının etrafındaki hava akımını yumuşatma görevine sahip aerodinamik parça olarak çalışacak gibi görünüyor.

Bu tasarım planlanan bir güncelleme miydi yoksa takımın rakiplerinden görerek hazırladığı bir tasarım mıydı şu an için bilinmiyor.

Bu sene takımların şimdiden hızlı bir şekilde uyarlamalara başladığını gördük. Ferrari, Aston Martin AMR22'nin lansmanından sonra tabanın uç kısmında benzer değişiklikler yapmıştı. AMR22'de gördüğü tasarım için CFD üzerinde çalışmaya başlayan Ferrari, hızlı bir şekilde tasarımı kendi aracına göre uyarladı ve Barselona'daki testlerde aracına ekledi.

Mercedes W13 ayna destek kolu Fotoğraf: Giorgio Piola

Aston Martin'in yeni dikiz ayna tasarımı konusunda ilham kaynağı olarak Mercedes'ten başka bir takıma bakmaya gerek yok. Mercedes'in sidepodunun uç kenar kısmı da Aston Martin'inkine benziyor. Böylece sidepod üstündeki ayna tasarımı da benzemiş oldu.

AMR22'nin dikiz aynasının kolu sidepod üstünden dik bir şekilde aynaya bağlanırken, Mercedes W13'te şasiden başlayıp yatay bir şekilde dikiz aynasına kadar uzanan bir kol yer alıyor.