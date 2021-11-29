Aston Martin'in araç gelişimi, "kısıtlamalar" nedeniyle durmuş

Uluslararası çapta etkisini gösteren pandemi nedeniyle Formula 1 yönetimi, yeni jenerasyon araçları 2021 yerine 2022'de tanıtma kararı aldı ve bütçe kısıntısı yapma amacıyla, 2020 araçlarının şasilerinin büyük bir kısmının 2021'e taşınacağı, takımların ise iki geliştirme jetonu ile 2020 şasilerinde değişiklikler yapma haklarının olduğu belirtilmişti.

Ancak aerodinamik kuralların da büyük ölçüde değiştirilmesiyle beraber Aston Martin ve Mercedes, bu değişimden en çok zarar gören takımlar oldu. Aston Martin'deki sınırlı gelişim fırsatları ve takımda olan kısıtlamalar nedeniyle İngiliz takım, orta sıra takımları arasındaki mücadelede önde yer almayı başaramadı ve sezonun bitimine iki yarışa üreticiler şampiyonasında yedinci sırada yer almakta.

Takım patronu Otmar Szafnauer, AMR21'i geliştirmek için takımının ellerinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.

Açıklamalarda bulunan Szafnauer, "Şasi dondurulduğu anda ve değişiklikler tamamlandığında, yapılabilecek pek de fazla bir şey yoktu."

"Eğer şasiler dondurulmasaydı o zaman deneyebileceğimiz birkaç bir şey olurdu. Ancak bunu yapamadık. Sadece iki jeton hakkı vardı ve her şey bu kadardı."

"Bir şeyleri geri almak için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Ancak aynı zamanda 2021 için yere basma kuvvetini geri kazanmaktan vazgeçmemiz gerekiyordu çünkü sınırlı kaynağa ve rüzgar tünelinde sınırlı zamana sahiptik."

"Bu nedenle 2022'ye odaklanma kararı aldık, aksi takdirde 2022 sezonumuzda bundan etkilenecekti."

"Bu sezon daha iyi bir performansımızın olmasını ister miydik? Evet. Ancak biz aynı zamanda elimizde olan kısıtlı kaynaklarla beraber istediğimiz noktada olamayacağımız konusunda gerçekçiyiz." dedi.

Aston Martin son zamanlarda hırslı bir işe alım sürecine girmiş durumda. Yakın zamanda eski McLaren Racing CEO'su Martin Whitmarsh, Aston Martin Group'un yeni CEO'su olarak atandı.

Red Bull ve Mercedes de önemli aerodinami sorumlularını Aston Martin'e kaptırdılar; Dan Fallows ve Eric Blandin, 2022'de İngiliz takıma geçiş yapacaklar.

Bu hamleler, Aston Martin'in 4 ilâ 6 yıl içerisinde dünya şampiyonu olma hedefinin bir parçası olarak ilerliyor ancak iyi bir temel oluşması amacıyla rekabetçi bir 2022 aracı gerekmekte.

Ve Silverstone merkezli takım şu ana kadar ortaya koyduğu işten gayet memnun ve sürekli performans bulmaya devam ediyor.

Konu hakkında konuşan Szafnauer, "Kendimize sert ancak başarabileceğimiz hedefler koyduk."

"Ve bu sert ancak başarılı olabilecek hedefleri başarma yolunda ilerliyoruz. Her hafta yeni kazançlar elde ediyoruz." dedi.