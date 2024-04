Aston Martin'in A, B ve C "planı" Alonso ile devam etmek

Fernando Alonso'nun takımla olan kontratı 2024 sezonunun ardından sona erecek ve adı Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın koltuğuyla anılıyor.

Red Bull'un da radarında olduğu iddia edilen Alonso için emekli olmak ve Aston Martin'de kalmak gibi seçenekler de var.

Alonso, son yarış Suzuka'nın ardından Mercedes'in kendilerinin gerisinde kalmasından ötürü "çok çekici olmadığını" söylemişti.

Bu açıdan Aston Martin'de kalma ihtimali giderek artıyor gibi görünüyor.

Son olarak SoyMotor'a konuşan Aston Martin'in elçisi Pedro de la Rosa, Alonso'yla yola devam etmek istediklerini söyledi.

De la Rosa şöyle dedi: "Takım içinde farklı bir senaryo düşünmüyoruz."

"Fernando'nun devam etmesi için çalışıyoruz ve sanki o burada kalacakmış gibi çalışıyoruz."

"B planımız yok, A, B ve C planımız Fernando. Başka kimseye bakmıyoruz."

"Takım Fernando ve Lance'ten çok memnun" diye ekledi.

De la Rosa, Alonso'nun takım için çok önemli bir isim olduğunu da ekledi.

"En önemli şey ona mümkün olan en iyi aracı vererek bizimle kalması için nedenler sunmak. Fernando ile olan işbirliğimiz çok iyi gidiyor ve kendisi takımdan çok memnun."

"Bir F1 takımında Fernando gibi bir isme sahip olmak çok önemli. Bu hafta sonu elde ettiğimize benzer sonuçlar alarak ve aracı geliştirerek, bizi seçmesi için ona daha fazla neden vermiş oluyoruz."

"En önemli nokta bu: Fernando'yu aracı geliştirdiğimize ve giderek daha rekabetçi hale geldiğimize ikna etmek."

De la Rosa, Alonso'nun sadece zirvede mücadele etmek istediğini biliyor ve bu yüzden "takım her şeyini veriyor" diyor.

Aston Martin, Alonso'yu takımda tutabilmenin yolunun araç gelişimi olduğunu biliyor ve bu yıl çoğu yarışa güncelleme getirmeyi planlıyor.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, wave at the crowds during the drivers parade

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images