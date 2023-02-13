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Aston Martin, %95 yenilenmiş agresif 2023 F1 aracını tanıttı!

Aston Martin, 2023 Formula 1 sezonunda mücadele edeceği yeni aracı AMR23'ü bugünkü lansman ile tanıttı.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Aston Martin, %95 yenilenmiş agresif 2023 F1 aracını tanıttı!
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2021'de Aston Martin'e dönüşen takım, özellikle 2022'de zemin etkili kurallar döneminde hazırladığı ilk aracıyla beklentilerin çok gerisinde kalmıştı.

2022 içerisinde felsefe değişikliği ile ilerlemeyi başaran takım, 2023 F1 aracında kış döneminde iyi bir ilerleme kaydettiğini düşünüyor.

Sebastian Vettel'in emekliliğinin ardından Aston Martin Lance Stroll ve Fernando Alonso ikilisiyle mücadele edecek.

Takımın teknik direktörü Dan Fallows, AMR23'ün AMR22'ye kıyasla %95 farklı bir araç olduğunu söyledi. Aston Martin AMR23'te büyük çaplı yeniliğe uğramış ön kanat, çok daha agresif hava girişine sahip yeni sidepodlar, farklı bir motor kapağı ve takla barı tasarımı bulunuyor.

Fallows, gridde ilerleyebilmek için kuralların sınırlarını zorlamaktan çekinmediklerini ve bunun aracın tasarımında göründüğünü söyledi.

Fallows, "Tasarım ekibi, bu kuralları herhangi bir ödün vermeden ele almak istediğinde kararlıydı."

Aston Martin 23

Aston Martin 23

Fotoğraf: Aston Martin Racing

"Gridde yükselmek ve öndeki takımlara meydan okumaya başlamak istiyoruz - ve bunu arkanıza yaslanıp muhafazakar davranarak yapamazsınız."

"AMR23, 2022'nin ikinci yarısında iyileştirdiğimiz aracın önemli bir geliştirmesi ve onu her kritik alanda geliştirdik. Bize en fazla performansı sunacağını düşündüğümüz çözümleri optimize ediyor ve son aylarda benimsediğimiz ve birlikte inşa ettiğimiz ortak vizyonu somutlaştırıyor." dedi.

Fallows, AMR23'te geçen seneye kıyasla %95 fark olduğunu söylese de, doğal olarak geçen seneki aracın iyi yönlerini de aldıklarını söyledi.

Fallows, "Bu yıla cesur ve agresif olmaya, geçen yıldan ders almaya çalışarak girdik."

"AMR22 ile oldukça ilerleme kaydettik. Bunun mantıklı bir evrim olduğundan emin olmak istedik ancak aynı zamanda bize geliştirmemiz için gerçekten iyi bir platform sağladığını düşünüyoruz."

"Ancak aynı zamanda agresif olduğundan emin olmak istedik. Bu kapsamda mühendislerimizin kendilerini gerçekten zorladıklarından emin olmak için onlara meydan okuma sağladık. Ve bence bunu aracın tasarımında görebiliyorsunuz." dedi.

Aston Martin AMR23
Aston Martin AMR23
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Fotoğraf: Aston Martin Racing

Aston Martin AMR23
Aston Martin AMR23
2/4

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Aston Martin AMR23
Aston Martin AMR23
3/4

Fotoğraf: Aston Martin Racing

Aston Martin AMR23
Aston Martin AMR23
4/4

Fotoğraf: Aston Martin Racing

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