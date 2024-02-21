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Formula 1 Sezon öncesi testi

Aston Martin'in 150 beygir güçlenen 2024 F1 güvenlik aracı ortaya çıktı

Aston Martin, 2024 sezonundan itibaren Formula 1'e çok daha güçlü bir güvenlik aracı sunacak.

Matt Kew
Matt Kew
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Aston Martin Vantage Safety Car at the pit exit

Aston Martin Vantage Safety Car at the pit exit

Sam Bloxham / Motorsport Images

2021'den bu yana güvenlik aracı görevleri, 720 bg gücündeki AMG GT Black Series pist odaklı spor otomobili kullanan uzun süredir tedarikçi olan Mercedes ile yükseltilmiş Aston Martin Vantage F1 Edition arasında paylaşılıyor.

Giden Aston modeli Mercedes'ten neredeyse 200 bg daha az güçlüydü, daha az yere basma kuvveti üretiyordu ve 45 kg daha ağırdı.

Mercedes'in beş saniye daha hızlı olduğu tahmin edilen tur zamanındaki fark göz önüne alındığında, Max Verstappen, sürücülerin lastik sıcaklığını korumasına izin verecek kadar hızlı sirkülasyon yapmadığı için Vantage'ı "kaplumbağa" olarak nitelendirmişti.

2022 Avustralya Grand Prix'sinde konuşan üç kez dünya şampiyonu olan pilot, "Güvenlik aracı o kadar yavaş gidiyordu ki kaplumbağa gibiydi. İnanılır gibi değil."

"Arka düzlükte 140 [km/s] hızla giderken hasarlı bir araç yoktu, bu yüzden neden bu kadar yavaş gitmemiz gerektiğini anlamıyorum. Araştırmak zorundayız."

"Elbette Mercedes güvenlik aracı ekstra aero sayesinde daha hızlı, bu Aston Martin gerçekten yavaş. Kesinlikle daha fazla yol tutuşa ihtiyacı var çünkü lastiklerimiz buz gibiydi."

"Şu anda güvenlik aracının arkasında sürüş şeklimiz oldukça korkunç." demişti.

Aston bu sezon Vantage'ın yenilemesinin bir parçası olarak büyük ölçüde güncellenmesine paralel olarak yeni bir güvenlik aracı piyasaya sürdü.

Revize edilen gövde ve yeni ızgaranın yanı sıra, AMG tarafından tedarik edilen 4.0 litrelik çift turbolu V8 için daha büyük turboşarjlar, daha fazla soğutma ve yeni eksantrik milleri sayesinde güç 150bhp artırılarak 656bhp'ye çıkarıldı.

Yeni Vantage, Bahreyn'deki F1 sezon öncesi testlerinin açılış gününden önce arka kanadı ve koyu yeşil ve siyah kamuflaj görünümüyle test edilirken görüldü.

Autosport, yeni Vantage'ın sezonun ikinci yarışı olan 2024 Suudi Arabistan GP'sinde tanıtılacağını öğrendi.

Aston Martin F1 takımı ve Vantage güvenlik aracı, Suudi devlet petrol şirketi Aramco'nun önemli markalarını taşıyor.

Yeni Vantage, GT3 yarışındaki muadili ve AMR24 F1 aracının lansmanı 12 Şubat'ta yapıldı.

Aston ayrıca 2023 yılında standart DBX spor hizmet aracından, güç çıkışına atfen adlandırılan yükseltilmiş 707 modeline yükseltilen F1 sağlık aracını da sağlıyor.

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