Aston Martin'in 2023 aracı, AMR22'ye kıyasla "görsel anlamda" farklı olacak
2023 Aston Martin aracının AMR22'ye kıyasla ne kadar iyi olacağı belirsiz ancak görsel anlamda farklı olacağı kesin. Auto Motor und Sport, bu konuda bazı yeni bilgilere ulaşmış durumda.
Aston Martin yedinci sıradan uzaklaşmak istiyor: Bunu başarabilmek için araç bir kez daha kabuk değiştirecek.
Mühendisler, daha şimdiden önümüzdeki Formula 1 sezon kullanılacak olan AMR23'ün, rüzgar tünelinde bu yılki araçtan farklı göründüğünü söylüyorlar.
Takım, önümüzdeki sezon için gerçek bir hedef belirlemiyor ancak net olan bir şey var; yedincilikten daha yukarıda yer almak. Burası Silverstone merkezli ekibin sahiplerinin planlarıyla uyuşmuyor gibi görünüyor.
Aston Martin'in gelecek yıldan umutlu olmasının birkaç nedeni var: Özellikle Red Bull'dan gelen Dan Fallows ve Mercedes'ten gelen Eric Blandin, uzun süredir bu proje üzerinde çalışıyorlar. Haliyle fark yaratacakları ilk araç bu olacak.
Lance Stroll, Aston Martin AMR22
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Ayrıca takım, 2022 aracının zayıflıkları üzerinde çok çalıştı ve getirdikleri güncellemelerle doğru yönü bulmaya başladı.
Tom McCullough, yaptıkları güncellemeler sayesinde aracı her pist için uygun hale getirmeyi başardıklarını ancak araçtaki sürüklenmenin işlerini zorlaştırdığını belirtti.
McCullough, "2023 için üzerinde çalışmamız gereken zayıf noktalardan birisi sürüklenme. Aracımız verimli değil." dedi.
Aslında aracın düzlük hızı bu söylemi gayet doğruluyor. Araç çok fazla sürüklenmeye sahip olduğu için düzlüklerde yavaş kalıyor ve bu da performanslarını ciddi oranda düşürüyor.
AMuS'un mühendislere dayandırdığı habere göre AMR23, selefinden gözle görülür bir şekilde farklı ve bu durum kamuoyundan gizlenen rüzgar tüneli modelinde açıkça görülebiliyor.
Aston Martin mühendisleri bir ipucu veriyor: Takım tüm sezon boyunca neredeyse aynı burun ve aynı ön kanatla yarışmıştı. Eğer bütçe sınırı olmasaydı, bu alanda kesinlikle değişiklikler yapılabilirdi.
Haliyle Aston Martin'in yeni aracı en çok bu alanda farklı görünebilir.
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