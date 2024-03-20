Aston Martin'i satın almak isteyen Aramco'nun hedefinde Newey ve Verstappen olabilir!

Red Bull halihazırda büyük bir yönetim krizi içerisinde ve hem Christian Horner hem de Helmut Marko'nun takımdaki geleceği belirsiz.

Bu konuların ortasında İtalyan web sitesi Form1a.uno, Aston Martin'in ana sponsorluğunu yapan Aramco'nun Silverstone merkezli ekibi satın almak istediği iddia etti..

Görünüşe bakılırsa Suudi Arabistanlı petrol devi, bu satın almanın ardından takıma Max Verstappen ve Adrian Newey'i getirmek istiyor.

Bu iddia, Verstappen'in Kanadalı işadamı Lawrence Stroll'un sahibi olduğu İngiliz takıma geçebileceğine dair haberlerin hemen ardından ortaya çıktı.

İtalyan sitesine göre Aramco hakkındaki söylentiler Suudi Arabistan GP'sinde ivme kazandı.

Orta Doğu'da büyük bir yere sahip olan Aramco, yönetim sayesinde büyük bir bütçeye de sahip.

Gazete, Aramco'nun satın almanın ardından takıma büyük yatırımlar yapacağını ve ve Max Verstappen gibi bir isme yüksek maaş vermede sorun yaşamayacağını iddia ediyor.

Üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen'in yanı sıra Aramco'nun bir diğer hedefi de Red Bull Racing'in bir diğer önemli ismi Adrian Newey olabilir.

İkili, son yaşanan krizlerin ardından ayrılığa her zamankinden daha yakın görünüyor.

Bu nedenle Aramco, Max ve Adrian'ın durumunu yakından izliyor.

Suudi petrol şirketinin daha önce Formula 1'i satın almak istediği iddia edilmiş ancak bu anlaşma gerçekleşmemişti.